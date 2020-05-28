Учителям за карантин не доплатят, а зарплату пересмотрят: в МОН сделали заявление

В Украине учителям за работу в условиях карантина из-за коронавируса в государственном бюджете на 2020 год не предусмотрены никакие дополнительные выплаты.

Такое заявление сделала и.о. министра образования и науки Украины Любомира Мандзий на брифинге по результатам заседания правительства 27 мая. Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале Кабмина.

"Все педагоги и ученики во время карантина бесспорно прилагали максимум усилий, чтобы адаптироваться к новым условиям. В частности, учителя овладели новыми инструментами дистанционных технологий и выполнили программы. И мы благодарны всем педагогическим работникам, все учителям за их работу и готовность быстро учиться", - ответила чиновник на вопрос о том, что ждет учителей, которые в условиях пандемии работали сверх штатных обязанностей, организовывая дистанционное обучение.

Руководитель МОН отметила, что в бюджете-2020 не предусмотрены дополнительные доплаты на текущий год.

"Но сейчас работаем над новой концепцией оплаты труда педагогических работников", - добавила Мандзий, не уточнив деталей.

Также она заявила, что в новом учебном году ученики вернутся в классы, но не исключила возможность продолжения дистанционного обучения - если будет необходимость в связи с пандемией.

Видео: В МОН заявили, что учителя не получат доплат за работу в период карантина

В Украине родители заговорили про "школьный кризис" и дистанционное обучение

Ситуация с карантином и реализация проекта Всеукраинская школа онлайн заставила украинцев по-новому взглянуть на процесс обучения и задуматься о роли школ как институций. Актер, режиссер и драматург Александр Мирошниченко призвал кардинально по другому начать смотреть на саму профессию педагога. Об этом он написал в сообществе "Батьки SOS" на Facebook-странице.

Он признался, что не видит в домашнем образовании панацею, но уроки карантина "четко показали нам, что сама идеология школы как институции устарела лет на двести". Мирошниченко так сформулировал три цели, ради которых должна существовать школа:

Поиск мотивации к обучению Практическое воплощение знаний Коллективная коммуникация.

Подобная тема вызвала в сети горячие обсуждения и дискуссии среди родителей. Нашлись как сторонники традиционной формы обучения с должной и практической аргументацией, так и противники - которые в качестве аргументов указывали на такие проблемы, как буллинг и "культ учителя".

Фото: скрин комментариев с Facebook-страницы БАТЬКИ SOS

Напомним, что украинские студенты вернутся в вузы и будут сдавать сессии по новым правилам из-за пандемии.

Также в МОН заявили об открытии школ и назвали условия работы учебных заведений.

Добавим также, что Министерство образования и науки разработало проект профессионального стандарта для учителей начальных классов и заведений общего среднего образования.