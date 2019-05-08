Украинско-канадская группа сняла захватывающий клип

Украинско-канадский инди-рок-дуэт Ummagma представил видео на песню "Caravan" из своего нового студийного альбома "Compass".

Отметим, что это первый клип тандема Шоны Макларнон и Александра Кретова за долгое время. Авторитетный британский журнал Clash отметил, что видео "Caravan" - это "очень смелое возвращение" группы.

"Трек открывает толкающий барабанный бит, который завораживает своим импульсом и переходит в прекрасный звук", - пишет журнал.

Ummagma (фото: пресс-служба группы)

По словам вокалистки группы, "Caravan" - это персональное путешествие, которое Шона и Александр "начали много лет назад", еще до того, как артисты записали альбом и "раздвинули рамки своего творчества".

"Любое путешествие становится лучше, когда у тебя есть большое желание пойти на это. И в первую очередь, все начинается с твоего воображения!" – отметила Макларнон.

Ummagma выпустили видео на песню Caravan

Ранее мы писали о том, что Ummagma расхвалил культовый британский музыкант.

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