Украинцам назвали основные симптомы аллергии: как с ней бороться

При аллергии человек испытывает такие первые симптомы как зуд, чихание, насморк и сыпь на теле в момент, когда иммунная система начинает реагировать на чужеродный белок, содержащийся в пище, пыльце или шерсти животного.
Об этом украинцам рассказали в Национальной службе здоровья.
Избегайте контакта с аллергенами. Если вы заметили первые симптомы и знаете, на что у вас аллергия – избегайте аллергена. Если чувствуете симптомы, но не понимаете, чем они вызваны — обратитесь к семейному врачу — при необходимости он направит вас к узкому специалисту.
Примите безрецептурные антигистаминные препараты. Они подавляют иммунный ответ и упрощают симптомы.
Для снятия заложенности носа можно использовать спрей для сужения сосудов, как при простуде. Кашель помогут облегчить леденцы.
Если перечисленные способы не помогают – следует обратиться к врачу, который назначит более специфическое лекарство.
Основа профилактики аллергии – прекращение контакта с аллергеном:
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Напомним также, перед этим врачи назвали проверенные средства, которые успокаивают кашель без лекарств.