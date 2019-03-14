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Приготовьте зонтики: украинцам рассказали, где пройдут дожди

STYLERЖизнь    14.03.2019 - 19:50
Приготовьте зонтики: украинцам рассказали, где пройдут дожди
Фото: Eduardo Munoz Alvarez/Getty Images

На большей части Украины будет сухая и солнечная погода

Завтра, 15 марта, дожди пройдут в западных областях Украины, а в Луганской области ожидается мокрый снег. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

На Западе ожидаются дожди, температура воздуха днем составит +7… +9 градусов, ночью столбики градусников опустятся до -1… +1.

На Востоке Украины ожидается дождь с мокрым снегом. Температура воздуха в этом регионе днем достигнет +3… +5 градусов тепла. При этом ночью будет холодно – 0… -2.

В центральной части страны будет сухая, теплая погода. Днем ожидается +6… +8 градусов, ночью -1…+1.

Приготовьте зонтики: украинцам рассказали, где пройдут дожди

Погодная карта (meteo.gov.ua)

На Севере также без дождей. Днем будет тепло +6… +8 градусов, но ночью еще холодно -1… +1.

На Юге без осадков, температура воздуха днем достигнет +8… +10 градусов, ночью -1… +1.

В Крыму без осадков, днем +7… +9 градусов, ночью 0… +2.

В Киеве 15 марта будет сухо, температура воздуха днем будет колебаться в пределах +7… +9 градусов. Ночью ожидается 0… +2. Ветер южный 7-12 м/с.

Напомним, что синоптики предупреждают, что в субботу, 16 марта, северный циклон с центром над Балтикой и его атмосферные фронты принесут в Украину осложненные погодные условия - дожди и сильный ветер.

В воскресенье, 17 марта, погода в Украине улучшится - будет сухо и потеплеет до +10… +15 градусов, на Западе до +14… +20 градусов.

Ранее были опубликованы фото разрушительного урагана в Украине.

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