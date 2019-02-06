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Украинцев призывают выходить на улицу: в чем причина

STYLERЖизнь    06.02.2019 - 15:15
Украинцев призывают выходить на улицу: в чем причина
Иллюстративное фото: dem-alliance.org

В Кабмине решение об отстранении министра называют незаконным

15 февраля Окружной административный суд Киева будет рассматривать иск против Ульяны Супрун, которую 5 февраля отстранили от выполнения обязанностей министра здравоохранения по иску народного депутата Игоря Мосийчука. Сеть ЛЖВ (Людей, живущих с ВИЧ/СПИД) призвала 25 миллионов украинцев, которые поддержали медреформу и подписали декларации с семейным врачом прийти в суд вместе с Супрун. Соответствующее обращение организация опубликовала в Facebook.

Отметим, что по словам министра Кабинета министров Александра Саенко, правительство будет обжаловать это решение и подавать иск в Высший совет правосудия.

Украинцев призывают выходить на улицу: в чем причина

Организация считает, что этот иск касается каждого украинца. И отстранение Супрун - это вызов тем, кто поддерживает медреформу, тем, кто уже выбрал своего врача.

"Давайте придем все! Не дадим лишить нас права на достойную медицинскую помощь! "- написано в сообщении на странице.

Напомним, 15 февраля будет рассматриваться иск Игоря Мосийчука по поводу отсутствия у Ульяны Супрун компетенций (полномочий) к исполнению обязанностей министра здравоохранения Украины. Украинцы уже выразили министру свою поддержку в соцсетях.

К слову, и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун прокомментировала решение суда о своем отстранении, а также поблагодарила команду МОЗ за поддержку.

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