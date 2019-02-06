За что украинцев теперь могут лишать субсидий

Фото: коллаж РБК-Украина

Кабмин сегодня одобрил старт выплаты субсидий наличными деньгами с марта

Согласно принятыми правительством изменениями в порядок назначения субсидий, украинцев могут лишить госпомощи за просрочку платежей за коммуналку на 30 дней. То есть, срок урезали вдвое.

Гражданам, которые задолжали не более 340 гривен (20 необлагаемых минимумов), позволили избежать такого наказания.

Скрин: постановление Кабмина

Отметим, что отказать в субсидии не смогут, если долг "нарисовался" из-за ошибки чиновников. Также льготы сохранят, если рассчитаться за коммунальные услуги не удастся вовремя по причине задержки начисления монетизированных субсидий по вине Министерства социальной политики.

Напомним, что данные Госстата показывают рост задолженности за коммуналку за минувший год на 23 миллиарда гривен - до 55,6 миллиардов.

Эксперты указывают, что накомпление долгов происходит в первую очередь из-за установленных тарифов, которые большинству граждан очень сложно осилить, к тому же система соцзащиты работает не в достаточной степени.

По словам ведущего аналитика ОО "Общественный аудит" Тараса Галайда, учитывая долг по субсидиям на конец 2018 года (6,87 миллиардов), который, как всегда гасится из нового бюджета, в 2019 году украинцы фактически могут рассчитывать на общий объем финансирования субсидий в 48,13 миллиардов, чего критически мало, передает UBR.ua.

Фото: коллаж РБК-Украина

Согласно данным Госслужбы статистики, в Украине за год сократилось число получателей субсидий на оплату коммуналки, а сумма госпомощи уменьшилась на 200 гривен. Эксперты в сфере жилищно-коммунальных услуг связывают изменения с повышением доходов и тем, что изменилась методика расчета.

В Госстате рассказали, что к концу 2018 года получателей субсидии стало значительно меньше - 4,516 миллиона домохозяйств. Чиновники из Минсоцполитики утверждают, что это связано с ростом доходов населения из-за увеличения за год соцстандартов (на 8%), плюс повысились зарплаты. Таким образом - получатели небольших субсидий (около 100 гривен в месяц) их лишились. Кроме того, социальные службы стали тщательнее проверять декларации претендентов и многим по итогам рассмотрения было отказано, передает "Сегодня".

Старший консультант по вопросам соцзащиты населения Института местного развития Антон Левицкий высказал убеждение, что в этом году субсидии станут еще меньше из-за нового снижения норм потребления: с мая будут субсидировать не 4,5 куб. м газа на отопление, а 4 куб. м и не 2,4 куб. м холодной воды на человека, а 2 куб. м.

Как сообщалось ранее, министр социальной политики Андрей Рева рассказал о выплате субсидий путем денежного перевода.

Также недавно вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко объяснил, как монетизация субсидий может уменьшить платежки.

Напомним, что в правительстве оптимистически смотрят на новшества в механизме монетизации субсидий для коммуналки - с 1 марта гражданам на карточки или наличными будут перечислять деньги для оплаты услуг ЖКХ - однако экономисты и политологи другого мнения. Они опасаются, что украинцы без должного контроля потратят средства на другие цели.

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Видео: РБК-Украина