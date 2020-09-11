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Украинцы ночью не смогут купить популярный товар: и это не алкоголь

Пятница 11 сентября 2020 16:50
Украинцы ночью не смогут купить популярный товар: и это не алкоголь
В Украине могут ввести запрет на продажу алкоголя и сигарет ночью (иллюстративное фото: freepik.com)
Автор: Владимир Костырин

В Раде предложили ввести ограничения на продажу некоторых товаров в магазинах

В Украине могут запретить продавать в магазинах алкоголь и сигареты в ночное время. Табу на торговлю такими товарами предлагается наложить на период с 22:00 до 10:00.

Соответствующий законопроект №4058 зарегистрирован в Верховной Раде, уже направлен на рассмотрение комитета и предоставлен для ознакомления. Об этом говорится на сайте парламента.

Тут стоит отметить, что в Украине уже и так действуют ограничения на продажу алкогольных напитков в ночное время. Однако запретов на реализацию табачных изделий нет. В то же время на законодательном уровне предлагаются разные варианты, как ужесточить и снизить продажу сигарет. Дело в том, что Украина взяла на себя обязательства сократить распространенность курения до 15% в 2025 году.

Автором нынешней инициативы выступил народный депутат от "Слуги народа" Евгени Шевченко.

Документ "Проект закона о системе общественного здравоохранения и обеспечения санитарного и эпидемического благополучия населения" должен ввести на законодательном уровне понятие "общественное здравоохранение".

В 13-й статье законопроекта говорится о "защите населения от вредного влияния алкогольных напитков и табачных изделий".

Тут указывается, что субъектам хозяйствования при осуществлении розничной торговли будет запрещено продавать с 22:00 до 10:00 часов пиво (кроме безалкогольного), алкогольные, слабоалкогольные напитки, вино, а также табачные изделия, в том числе электронные сигареты (вейпы) и жидкости к ним (добавки и ароматизаторы).

Под такие ограничения подпадают все объекты торговли, кроме заведений ресторанного хозяйства (кафе, бары, заведения общественного питания, рестораны) на всей территории Украины.

Ранее сообщалось, что в Украине хотели ограничить продажу алкоголя до конца карантина из-за коронавируса.

Также мы писали о том, что в Украине курильщикам готовят неприятный сюрприз - и сигарет на прилавках магазинов будет меньше, но цены на них выше.

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