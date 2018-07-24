Как украинцы трансформируют музыкальную индустрию с помощью блокчейна

Фото: украинцы трансформируют музыкальную индустрию с помощью блокчейна

И почему опять не в Украине?

В этом году Украина поднялась на четыре позиции в рейтинге легкости ведения бизнеса от Всемирного банка (ВБ) "Doing Business 2018". “Теперь мы 76-е среди 190 стран. Продолжаем реформировать страну", — отрапортовал президент.

На террасе дорогого киевского ресторана особо чувствуются эти четыре пункта. Официанты услужливы и обходительны, кофе превосходен, а цены создают ощущение, что мы уже в первой десятке. Впрочем, мои собеседники не разделяют этого оптимизма.

Наши и блокчейн

Андрей Даховский и Павел Елизаров задумали осуществить модернизацию на мировом рынке музыкальной индустрии. У них есть все для этого — опыт, команда и технология блокчейн, которая сегодня является движущим фактором самых прорывных решений во многих отраслях.

“Вся моя профессиональная карьера связана с музыкальной индустрией. Я возглавлял лейбл, и знаю всю традиционную кухню музыкального бизнеса изнутри, - рассказывает Андрей, основатель Younk — первого общественного музыкального лейбла на блокчейне. — Существующая модель — рабочая, но имеет классические проблемы и ограничения. Главным образом это связано с тем, что отбором песен, которые потом мы слышим повсюду, занимаются определенные сотрудники. Дальше следует достаточно сложный процесс бюджетирования, продюсирования. Получается, что в наш век открытой информации пользователю все равно предлагается чужой выбор. Блокчейн позволяет создать по-настоящему коллективный выбор, общественный лейбл, где пользователи не только выберут лучших исполнителей, но и станут инвесторами и совладельцами прав на композиции”.

До создания Younk Андрей Даховский был президентом компании Ukrainian Records / Universal. Павел Елизаров — партнер Андрея по Younk тоже не понаслышке знаком с новыми краудфандинговыми моделями. В прошлом, сооснователь "Савик Шустер Студия", директор телеканала 3S.TV, он создал первую в Украине краудфандинговую модель финансирования телеканала.

Younk заручился поддержкой весьма влиятельных на музыкальном рынке людей, например, Дона Грирсона — еще один партнер компании, получивший в свое время премию Golden Apple от The Beatles и подписавший первый контракт с Селин Дион на запись в США.

Несмотря на заслуги перед отечественной медийной индустрией, украинские партнеры строят бизнес не в Украине. “Наша страна находится в уникальной ситуации, — говорит Павел. У нас талантливые разработчики, предприимчивые люди. И даже инновационные технологии, в частности, блокчейн, нами освоены и изучены. Мы могли бы сделать сегодня настоящий технологический рывок. Но законодательство Украины в этих вопросах настолько инертно, что реализовывать здесь серьезные проекты никто не хочет”.

К сожалению, это правда. Регулирования многих инновационных сфер, где наша страна могла бы стать лидером, просто нет. Это означает, что талантливым и предприимчивым украинцам проще выходить с продуктами сразу на западный рынок.

Украинцами основаны такие мировые компании, как Paymentwall, DepositPhotos, Augmented Pixels, Petcube, Viewdle, Neuromation, DMarket, Propy и многие другие. Все это бизнесы с миллионными оборотами. И гордые заголовки в СМИ об очередном стартапе, созданном украинцем вызывают смешанные чувства гордости и недоумения.

Эксперты согласны, что украинское законодательство в ряде ключевых законов не просто отстает, а никак не выйдет из дремучего леса устаревших подходов.

"В Верховной Раде сейчас несколько законопроектов, предлагающих свое видение регулирования отрасли. Проблема в том, что в мире нет единой практики по этому вопросу, поэтому просто взять за основу, например, европейский опыт мы не можем.

Сейчас над своей концепцией блокчейна активно работают МВФ и Мировой банк. Скорее всего, большинство стран будут ориентироваться на их подход”, — говорит Ростислав Дюк, глава “Украинской ассоциации финтех и инновационных компаний”.

Ростислав считает, что в Украине много устаревшего законодательства из 90-х, которое требовало первоочередной работы. Например, закон о валюте, принятый в июле, сменил регуляцию 25-летней давности. “Кроме того, в ряде стран регулирование финтех-сферы шло "сверху вниз", что способствовало более быстрому регулированию. В Украине процесс начался "снизу вверх", от интереса рынка. Но мы видим активизацию регуляторов в этом вопросе. Например, в комплексную программу реформ добавлен проект по развитию рынка Fintech. Это дает надежду, что регулирование отрасли ускорится и, при этом, будет рыночным", — добавляет он.

По мнению эксперта Михаила Чобаняна, основателя первой в Украине публичной криптовалютной биржи KUNA.io, интеллектуального пространства BIockchain HUB Kyiv, президента Ассоциации Блокчейн Украины: "Законодательная власть работает в этом направлении очень неэффективно и сдерживает темпы развития, которые может демонстрировать IT сектор и украинское блокчейн-сообщество". Михаил также считает принятый закон о валюте обнадеживающим, но для улучшения бизнес климата необходимы законодательные инициативы в области дерегуляции, снижения налогового прессинга и отказа от НДС.

"В настоящее время в Верховную Раду народным депутатом Алексеем Мушаком подается законопроект о регулировании рынка цифровых валют, который мы создавали совместно с инициативной группой отраслевых экспертов, - говорит Михаил Чобанян. — Мы собираемся его зарегистрировать до окончания текущей сессии данного созыва Парламента и рассчитываем на первое чтение уже этой осенью. А до конца года ожидаем одобрения документа народными избранниками и подпись президента".

Михаил Чобанян считает, что это будет первым и очень важным импульсом со стороны государства для поддержки и развития блокчейн отрасли и всех отраслей, составляющих основу четвертой индустриальной революции.

Основатель и управляющий партнер украинского венчурного фонда AVentures Capital Андрей Колодюк считает, что одних законопроектов будет недостаточно.

“Сейчас предлагаются различные законопроекты по регулированию блокчейна крипторынка. Но важно понимать, что один законопроект (каким бы выверенным он не был) не сможет решить все аспекты рынка: майнинг, проведение ICO, регулирования бирж, использование блокчейн технологий и т.д.

Именно поэтому криптосообщество Украины собралось вместе, объединившись в UA Blockchain Policy Group и уже более полугода мы работаем вместе над Policy Paper.

Главная задача этого документа – стать основой для создания единого нормативно-правового поля, на который в дальнейшем будут опираться при создании регулирующих документов. В феврале 2018 года по моей инициативе появилась рабочая группа”, — рассказывает он.

Подобные инициативы “снизу” вносят некоторое оживление и сеют надежду, что власть услышит потребности рынка и увидит его перспективы. Policy Paper и другие документы заложат основы диалога между участниками крипто-рынка и законодательными институтами по вопросам регулирования блокчейн отрасли, но все это в Украине растягивается на длительные, а то и неопределенные сроки.

Younk не намерен ждать, ведь у проекта есть все шансы стать в ряд выдающихся IT компаний, созданных украинцами, вне Украины.

Андрей увлеченно рассказывает о новой модели музыкального бизнеса, которому он посвятил большую часть жизни. Он говорит, выбор, что слушать и кого продюсировать будет доступен самой заинтересованной аудитории — комьюнити людей, готовых отбирать и поддерживать любимых музыкантов.

Музыкальная децентрализация

“Как работает музыкальный бизнес сейчас? — говорит Андрей Даховский. - Есть лейблы, в которых специальные сотрудники отбирают потенциальные хиты, среди тысяч демо записей, которые присылают им начинающие артисты. С отобранными артистами подписывается контракт. До 70% доходов принадлежат крупнейшим лейблам Universal, Sony и Warner Music. Они решают, какая песня будет хитом во всем мире, и кто будет следующей звездой шоу-бизнеса. Younk — первый децентрализованный лейбл, управляемый сообществом, самими слушателями”.

Если кратко описать платформу Younk, то выглядит это так: новые талантливые исполнители (группы) загружают демо-версии песен. Сообщество слушает их и оценивает таланты. Два лучших исполнителя от сообщества и один от экспертов платформы попадает на музыкальный краудфандинг (хитфандинг) , где треки можно поддержать уже токенами (аналог внутренней валюты). Инвестиции токенами, которые отслеживаются и управляются благодаря смарт-контрактам, дают возможность получать доход с музыкальных произведений на протяжении 50 лет. А инвестиции сообщества направляются на продюсирование, продвижение и выпуск исполнителя “в свет”.

В качестве примера на сайте Younk приводится мега-популярный хит Depasito Луиса Фонси. Если бы в прошлом году была уже возможность поддержать его, инвестировать в будущую звезду мировых чартов, то каждые вложенные 100 долларов уже в этом году принесли бы 50 000.

Нет времени ждать

Государственная поддержка стартапам и высокотехнологичным компаниям могла бы существенно изменить экономику Украины, сформировать имидж страны. Проще, говорить об маркетинге территорий, ставить нам в пример “азиатских тигров” (растущие экономики Южной Кореи, Сингапура, Гонконга и Тайваня), Европу, после плана Маршалла, Польшу, Грузию и других, чем принять решительные законодательные инициативы.

Рынок не любит ждать. Он просто движется, унося своим потоком тех, кто готов плыть с его скоростью в будущее и оставляя на берегу пустые разговоры.

Бизнес-сообщество не сидит сложа руки, но его усилий для рывка явно недостаточно.

“Действительно, украинская IT отрасль — единственная в мире развивалась самостоятельно, без поддержки со стороны государства. И сейчас является одной из лидирующих в мире. Но на это ушло более 20 лет. С блокчейном, крипторынком так тоже могло бы получиться – рынок способен самоорганизоваться — но времени у нас практически нет. А шанс стать субъектом, а не объектом мировой экономики — есть. Но воспользуется ли им государство?” — задает риторический вопрос Андрей Колодюк.

Украинцы действительно умеют творить мировые компании и бренды, и неоднократно доказали это, но ждать удобного момента — это противоречие развитию. Предприниматель всегда действует и находит удобный момент сам, а не ждет его.

Осенью Younk выходит в релиз и заголовки СМИ снова порадуют нас, что украинцы создали революцию в музыкальной индустрии… к сожалению, не в Украине.

Нужно гордиться за своих и повод есть. Но есть ли повод для гордости за государство?

Кстати, впервые в чартах клипов YouTube 1-е место заняла песня на украинском языке.

Бумбокс & The Gitas презентовали новый клип