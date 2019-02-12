В Украину возвращаются морозы: в каких областях будет холоднее всего

В Украине в среду ожидается похолодание и прекращение осадков

В Украину идет арктический воздух, который принесет с собой похолодание. Так, уже в ночь с 12 на 13 февраля в Украине ожидается снижение температуры, которое начнется с западных областей, сообщила синоптик Наталка Диденко.

По ее прогнозу, 13 февраля на западе и севере ожидается от -1 до -5 мороза, а днем столбики термометров покажут от 0 до -3 градусов мороза.

Относительное тепло в среду сохранится на востоке и юге страны. Дневная температура здесь составит от +3 до +7 градусов.

В центральных областях холоднее всего будет в Винницкой области, а теплее всего в районах Днепра.

Ближайшей ночью на севере и северо-востоке Наталка Диденко прогнозирует мокрый снег. А днем небольшие осадки вероятны в северных и западных областях.

В общем, в среду в Украине будет преобладать сухая погода. Вследствие похолодание усилится скользота на дорогах и тротуарах.

Фото: facebook.com/tala.didenko

В Киеве 13 февраля будет без существенных осадков, разве что местами небольшой снег и морось ближайшей ночью, пишет синоптик. Температура воздуха в столице понизится до -1-4 градусов ночью и от 0 до -2 мороза днем.

Синоптки сообщает, что в ближайшие дни похолодает еще на несколько градусов, но с воскресенья, 17 февраля, снова потеплеет.

К слову, в Киеве 12 февраля, на образовались многочисленные заторы на дорогах.

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Видео: РБК-Украина