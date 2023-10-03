UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Україні з'явилося місце відновлення для українських митців: що відомо

"Бакота Хаб" приютив українських артистів (колаж: РБК-Україна)
Автор: Styler

Цього літа 20 українських художників та музикантів відновили свою культурну діяльність в межах мистецької резиденції "Бакота Хаб" у Хмельницькій області.

Про це розповіли РБК-Україна (проект Styler) ідейні натхненники і реалізатори ініціативи - Аліна Олійник та Андрій Зоїн з "Культурного Клубу".

Творці проєкту ставили перед собою кілька цілей:

  • надати митцям час, ресурси й можливість творити в затишку без сирен і тривог
  • запобігти їхньому від’їзду за кордон, створивши комфортні умови для творчості в Україні
  • протидіяти інформаційній і культурній складовій російської військової агресії.

До резиденції долучилися 15 художників і 5 музикантів, які під час великої війни залишилися в Україні.

Вони працювали під керівництвом запрошених кураторів. Кураторами музичної частини стали Антон Слєпаков та Андрій Соколов. За художню ж відповідав Андрій Хір.

Програма резиденції включала artist-talk від кураторів та учасників, екскурсії Бакотою, лекції, майстер-класи й час на власну творчість. Протягом двох тижнів художники й музиканти створювали роботи на тему "Мистецтво під час війни" та готували їх до презентації на виставках, які презентуватимуть по всьому світу на широку аудиторію.

Загалом художники створили 8 муралів. 5 з них створено на Бакоті в селі Гораївка та містечку Стара Ушиця, а ще 3 в різних містах України - у Львові на Urban Camp Lviv, в Одесі та Дніпрі.

Мурали в Гораївці (фото: instagram.com/bakotahub)

Мурал в Бакоті (фото: instagram.com/bakotahub)

Мурал в Дніпрі (фото: instagram.com/bakotahub)

Також було створено близько 20 живописних, графічних робіт та арт-об’єктів і 5 музичних треків, до яких відзняли відеокліпи на Бакоті.

 

 

 

Додамо, що у межах резиденції також створили онлайн-виставку.

 

Дивіться також, як молодь відроджує творчість Стуса, Симоненка, Костенко та інших видатних поетів.

Читайте РБК-Україна в Google News
музика