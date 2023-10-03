В Украине появилось место восстановления для украинских артистов: что известно

Создатели проекта ставили перед собой несколько целей:

предоставить художникам время, ресурсы и возможность творить в уюте без сирен и тревог

предотвратить их отъезд за границу, создав комфортные условия для творчества в Украине.

противодействовать информационной и культурной составляющей русской военной злости.

К резиденции присоединились 15 художников и 5 музыкантов, во время войны оставшихся в Украине.

Они работали под руководством приглашенных кураторов. Кураторами музыкальной части стали Антон Слепаков и Андрей Соколов. За художественную же отвечал Андрей Хир.

Программа резиденции включала artist-talk от кураторов и участников, экскурсии на Бакоту, лекции, мастер-классы и время на собственное творчество. В течение двух недель художники и музыканты создавали работы по теме "Искусство во время войны" и готовили их к презентации на выставках, которые будут представлять по всему миру на широкую аудиторию.

В общей сложности художники создали 8 муралов. 5 из них созданы на Бакоте в селе Гораевка и городке Старая Ушица, а еще 3 в разных городах Украины - во Львове Urban Camp Lviv, Одессе и Днепре.

Муралы в Гораевке (фото: instagram.com/bakotahub)

Мурал в Бакоте (фото: instagram.com/bakotahub)

Мурал в Днепре (фото: instagram.com/bakotahub)

Также создано около 20 живописных, графических работ и арт-объектов и 5 музыкальных треков, к которым сняли видеоклипы на Бакоте.

Добавим, что в рамках резиденции также была создана онлайн-выставка.