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В Украине появилось место восстановления для украинских артистов: что известно

"Бакота Хаб" приютил украинских артистов (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Styler

Этим летом 20 украинских художников и музыкантов возобновили свою культурную деятельность в рамках художественной резиденции "Бакота Хаб" в Хмельницкой области.

Об этом рассказали РБК-Украина (проект Styler) идейные вдохновители и реализаторы инициативы - Алина Олейник и Андрей Зоин из "Культурного Клуба".

Создатели проекта ставили перед собой несколько целей:

  • предоставить художникам время, ресурсы и возможность творить в уюте без сирен и тревог
  • предотвратить их отъезд за границу, создав комфортные условия для творчества в Украине.
  • противодействовать информационной и культурной составляющей русской военной злости.

К резиденции присоединились 15 художников и 5 музыкантов, во время войны оставшихся в Украине.

Они работали под руководством приглашенных кураторов. Кураторами музыкальной части стали Антон Слепаков и Андрей Соколов. За художественную же отвечал Андрей Хир.

Программа резиденции включала artist-talk от кураторов и участников, экскурсии на Бакоту, лекции, мастер-классы и время на собственное творчество. В течение двух недель художники и музыканты создавали работы по теме "Искусство во время войны" и готовили их к презентации на выставках, которые будут представлять по всему миру на широкую аудиторию.

В общей сложности художники создали 8 муралов. 5 из них созданы на Бакоте в селе Гораевка и городке Старая Ушица, а еще 3 в разных городах Украины - во Львове Urban Camp Lviv, Одессе и Днепре.

Муралы в Гораевке (фото: instagram.com/bakotahub)

Мурал в Бакоте (фото: instagram.com/bakotahub)

Мурал в Днепре (фото: instagram.com/bakotahub)

Также создано около 20 живописных, графических работ и арт-объектов и 5 музыкальных треков, к которым сняли видеоклипы на Бакоте.

 

 

 

Добавим, что в рамках резиденции также была создана онлайн-выставка.

 

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