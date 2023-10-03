В Украине появилось место восстановления для украинских артистов: что известно

Этим летом 20 украинских художников и музыкантов возобновили свою культурную деятельность в рамках художественной резиденции "Бакота Хаб" в Хмельницкой области.
Об этом рассказали РБК-Украина (проект Styler) идейные вдохновители и реализаторы инициативы - Алина Олейник и Андрей Зоин из "Культурного Клуба".
Создатели проекта ставили перед собой несколько целей:
К резиденции присоединились 15 художников и 5 музыкантов, во время войны оставшихся в Украине.
Они работали под руководством приглашенных кураторов. Кураторами музыкальной части стали Антон Слепаков и Андрей Соколов. За художественную же отвечал Андрей Хир.
Программа резиденции включала artist-talk от кураторов и участников, экскурсии на Бакоту, лекции, мастер-классы и время на собственное творчество. В течение двух недель художники и музыканты создавали работы по теме "Искусство во время войны" и готовили их к презентации на выставках, которые будут представлять по всему миру на широкую аудиторию.
В общей сложности художники создали 8 муралов. 5 из них созданы на Бакоте в селе Гораевка и городке Старая Ушица, а еще 3 в разных городах Украины - во Львове Urban Camp Lviv, Одессе и Днепре.
Муралы в Гораевке (фото: instagram.com/bakotahub)
Мурал в Бакоте (фото: instagram.com/bakotahub)
Мурал в Днепре (фото: instagram.com/bakotahub)
Также создано около 20 живописных, графических работ и арт-объектов и 5 музыкальных треков, к которым сняли видеоклипы на Бакоте.
Добавим, что в рамках резиденции также была создана онлайн-выставка.
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