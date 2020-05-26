Укрзализныця открыла продажу билетов: куда можно будет уехать

В Укрзализныце анонсировали продажи билетов на 5 поездов Интерсити + дальнего следования. Указано, что железнодорожные кассы начнут работать в Украине уже с 27 мая, а поезда начнут курсировать по указанным направлениям только с 1 июня.

Куда можно будет поехать с 1 июня

Первые поезда после карантина в Украине начнут курсировать из Киева. Как говорится в сообщении Министерства инфраструктуры, купить билеты можно на такие поезда:

№721/722 Киев-Харьков

№726/725 Киев-Харьков

№ 763/764 Киев-Одесса

№ 711/712 Киев-Константиновка

№ 740/ 739 Киев – Кривой Рог

Правила перевозок пассажиров в поездах Интерсити +

Пассажиры будут допускаться в вагоны исключительно в защитных масках.

Измерение температуры тела будут осуществлять вместе с проверкой билетов.

Стюарды будут обеспечены средствами индивидуальной защиты.

Все вагоны после каждого рейса будут подвергаться санобработке.

В Украине запустили продажу железнодорожных билетов

Стоит отметить, что на сайте Укрзализныци уже можно приобрести билеты на первые числа онлайн. Цены на билеты существенно не изменились, поездка от Киева до Харькова обойдется приблизительно в 900 гривен в первом классе и около 400 во втором.

Также на сайте видно, что билеты продаются через одно пассажирское место.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Министерстве инфраструктуры анонсировали запуск сообщения между городами до 1 июня.

А также мы сообщали о том, как пересечь границу между Украиной и Польшей.