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Укрзализныця влипла в новый скандал: что известно

STYLERЖизнь    28.02.2019 - 16:41
Укрзализныця влипла в новый скандал: что известно
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Пассажиры вынуждены слушать песни музыканта, который внесен в базу "Миротворец"

Укразилизныця снова оскандалилась. В этот раз – из-за музыкального репертуара, который вынуждены слушать пассажиры перед отправлением поезда. Об инциденте рассказал журналист Александр Рудоманов на своей странице в Facebook.

Он сообщил, что во время посадки в вагон в поезде играла музыка. Как оказалось – это была песня российского певца Михаила Шуфутинского, который за незаконное посещение оккупированного Крыма весной 2017 года был занесен в базу сайта "Миротворец".

Укрзализныця влипла в новый скандал: что известно

Скриншот (myrotvorets.center)

"Захожу в вагон, а из динамиков играет Шуфутинский. Как знали", - написал Рудоманов и опубликовал видеозапись из вагона.

В комментариях он объяснил, что в украинских поездах такого быть не должно и пассажиры должны сразу звонить на горячую линию Укрзализныци и оставлять жалобу. Также он сообщил, что во время отправления в поезде не должна звучать музыка, и радио нужно для того, чтобы объявлять важную информацию.

Укрзализныця влипла в новый скандал: что известно

Скриншот комментариев (facebook.com/sasko.laps)

Напомним, ранее мы писали о том, что ездить на электричках скоро станет невозможно.

Те поезда, которые сейчас ездят в Украине на пригородном сообщении, в ближайшее время могут просто рассыпаться. К такому выводу пришел Валерий Довгопол из Общественного контроля Укрзализныци.

А также рассказывали о том, что стало известно, почему Укрзализныця взвинтит цены на билеты.

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