Все скатывается в пропасть: ездить на электричках скоро станет невозможно

Фото: Украинские электрички (РБК-Украина)

Пригородные поезда Укрзализныци не обновлялись еще со времен СССР, говорит эксперт Валерий Довгопол

Те поезда, которые сейчас ездят в Украине на пригородном сообщении, в ближайшее время могут просто рассыпаться. К такому выводу пришел Валерий Довгопол из Общественного контроля Укрзализныци. Об этом он рассказал в комментарии для Styler.

Кроме того, по его словам, сейчас очень актуальной является проблема уплаты компенсации за проезд. Ранее государственный бюджет предусматривал выделение средств на компенсацию УЗ. Сейчас эту функцию передали на местные бюджеты в рамках децентрализации.

"У местных бюджетов часто не хватает средств на то, чтобы оплачивать эти счета, потому что они обычно очень значительные. Например, небольшой районный центр имеет счета в месяц примерно на миллион гривен. Они или не хотят платить, или просто не имеют таких денег, или хотят направить их на другие цели. Поэтому видим ситуацию, когда Укрзализныця не получает компенсации за льготников, поэтому нет денег на ремонт вагонов. Тем более их нет на то, чтобы покупать новые вагоны и обновлять подвижной состав", - говорит эксперт.

Фото: Укрзализныця (РБК-Украина)

По его мнению, есть решение, которое бы решило ряд проблем. Это монетизация льгот на перевозки пассажиров по железной дороге.

"После этого следующий шаг - системное обновление подвижного состава за счет госбюджета. На самом деле так и должно быть даже по закону - именно государство должно обновлять подвижной состав. Но, к сожалению, за весь период независимой Украины с пригородными поездами это ни разу не происходило. Пригородные поезда не закупались вообще! Те вагоны, что там ездят сейчас, были изготовлены еще во времена СССР", - объясняет эксперт.

По его словам, были единичные случаи за эти годы, когда Укрзализныця в 2000-х годах закупила несколько дизельных поездов производства "Лугансктепловоз".

"За исключением этого, ничего вообще не закупалось. То есть получается, что поезда, которые ездят сейчас, в ближайший год или два просто рассыпятся, и дальше больше будет не на чем ездить", - говорит он.

Напомним, ранее стало известно, что Укрзализныця назначила 17 дополнительных поездов к 8 марта – период, когда билеты на поезда украинцы покупают активнее. Тем временем стало известно, будет ли этот день в Украине официальным выходным.