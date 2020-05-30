Укрзализныця восстановит еще шесть направлений: названа дата запуска поездов

Укрзализныця запускает поезда в Западную Украину (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)

Укрзализныця анонсировала запуск поездов курсирующих в Западную Украину

Укрзализныця запускает шесть направлений в Западную Украину уже с 4 июня. Несмотря на то, что первые пассажирские перевозки в регионах с более стабильной эпидемиологической ситуацией запустят только с 1 июня, перевозчик решил открыть и другие направления. Сообщается, что продажа билетов уже доступна.

Об этом министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий сообщил на своем Telegram-канале.

"Пассажирские железнодорожные перевозки в западном регионе начинаются с 4 июня. Уже открыта продажа билетов на поезда", - написал Криклий.

Также он указал, какие именно направления восстановят работу:

№1 / 2 Ивано-Франковск-Константиновка (через день, из Ивано-Франковска - с 4 июня по четным числам, из Константиновки - с 5 июня по нечетным);

№7 / 8 Киев-Ивано-Франковск (ежедневно с 4 июня);

№749 / 750 Киев-Ивано-Франковск (ежедневно, из Киева - с 4 июня, из Ивано-Франковска - с 5 июня);

№29 / 30 Киев-Ужгород (ежедневно, из Киева - с 4 июня, из Ужгорода - с 5 июня);

№98 / 97 Ковель-Киев (через день, из Ковеля - с 3 июня по нечетным дням, из Киева - с 4 июня по четным);

№772 / 771 Хмельницкий-Киев (ежедневно, с 4 июня).

Стоит отметить, что пассажиров будут пускать в поезда только в масках, а вагоны обещают тщательно обрабатывать после каждого рейса.

Ранее мы рассказывали, как купить билеты на поезд Укрзализныци после карантина.

Напомним, министр инфраструктуры назвал новые даты запуска транспорта между городами.

Ранее сообщалось о том, что украинцев будут контролировать с поездками с помощью приложения "Дія".

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Автор: Киселева Анна