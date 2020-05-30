ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Укрзалізниця відновить ще шість напрямів: названа дата запуску поїздів

STYLERЖиття    30.05.2020 - 17:02
Укрзалізниця відновить ще шість напрямів: названа дата запуску поїздів
Укрзалізниця запускає поїзди в Західну Україну (фото: РБК-Україна/Віталій Носач)

Укрзалізниця анонсувала запуск поїздів, що курсують в Західну Україну

Укрзалізниця запускає шість напрямків у Західну Україну вже з 4 червня. Попри те, що перші пасажирські перевезення в регіонах з більш стабільною епідемічною ситуацією запустять лише з 1 червня, перевізник вирішив відкрити й інші напрямки. Повідомляється, що продаж квитків вже доступна.

Про це міністр інфраструктури України Владислав Криклій повідомив на своєму Telegram-каналі.

"Пасажирські залізничні перевезення у західному регіоні починаються з 4 червня. Вже відкрито продаж квитків на поїзди", - написав Криклій.

Також він вказав, які саме напрями відновлять роботу:

  • №1 / 2 Івано-Франківськ-Костянтинівка (через день, з Івано-Франківська - з 4 червня по парних числах, з Костянтинівки - з 5 червня по непарних);
  • №7 / 8 Київ-Івано-Франківськ (щодня з 4 червня);
  • №749 / 750 Київ-Івано-Франківськ (щодня, з Києва - з 4 червня, з Івано-Франківська - з 5 червня);
  • №29 / 30 Київ-Ужгород (щодня, з Києва - з 4 червня, з Ужгорода - з 5 червня);
  • №98 / 97 Ковель-Київ (через день, з Ковеля - з 3 червня по непарних днях, з Києва - з 4 червня по парних);
  • №772 / 771 Хмельницький-Київ (щодня, з 4 червня)

Варто відзначити, що пасажирів будуть пускати в потяги тільки в масках, а вагони обіцяють ретельно обробляти після кожного рейсу.

Раніше ми розповідали, як купити квитки на поїзд Укрзалізниці після карантину.

Нагадаємо, міністр інфраструктури назвав нові дати запуску транспорту між містами.

Раніше повідомлялося про те, що українців будуть контролювати з поїздками за допомогою програми "Дія".

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Киселева Анна

Теги Новини України Укрзалізницяпоездбилеты
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся