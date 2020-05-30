Укрзалізниця відновить ще шість напрямів: названа дата запуску поїздів

Укрзалізниця запускає поїзди в Західну Україну (фото: РБК-Україна/Віталій Носач)

Укрзалізниця анонсувала запуск поїздів, що курсують в Західну Україну

Укрзалізниця запускає шість напрямків у Західну Україну вже з 4 червня. Попри те, що перші пасажирські перевезення в регіонах з більш стабільною епідемічною ситуацією запустять лише з 1 червня, перевізник вирішив відкрити й інші напрямки. Повідомляється, що продаж квитків вже доступна.

Про це міністр інфраструктури України Владислав Криклій повідомив на своєму Telegram-каналі.

"Пасажирські залізничні перевезення у західному регіоні починаються з 4 червня. Вже відкрито продаж квитків на поїзди", - написав Криклій.

Також він вказав, які саме напрями відновлять роботу:

№1 / 2 Івано-Франківськ-Костянтинівка (через день, з Івано-Франківська - з 4 червня по парних числах, з Костянтинівки - з 5 червня по непарних);

№7 / 8 Київ-Івано-Франківськ (щодня з 4 червня);

№749 / 750 Київ-Івано-Франківськ (щодня, з Києва - з 4 червня, з Івано-Франківська - з 5 червня);

№29 / 30 Київ-Ужгород (щодня, з Києва - з 4 червня, з Ужгорода - з 5 червня);

№98 / 97 Ковель-Київ (через день, з Ковеля - з 3 червня по непарних днях, з Києва - з 4 червня по парних);

№772 / 771 Хмельницький-Київ (щодня, з 4 червня)

Варто відзначити, що пасажирів будуть пускати в потяги тільки в масках, а вагони обіцяють ретельно обробляти після кожного рейсу.

Раніше ми розповідали, як купити квитки на поїзд Укрзалізниці після карантину.

Нагадаємо, міністр інфраструктури назвав нові дати запуску транспорту між містами.

Раніше повідомлялося про те, що українців будуть контролювати з поїздками за допомогою програми "Дія".

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Автор: Киселева Анна