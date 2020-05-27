Укрзализныця запускает поезда: сколько стоят билеты и как их купить

В Украине открыли продажу билетов на поезда
В Укрзализныце открыли продажу билетов на 5 поездов Интерсити+ и 9 ночных поездов дальнего следования, которые начнут курсировать с 1 июня. При этом для безопасности пассажиров билеты продаются только на 50% мест в вагонах.
Приобрести билеты можно уже сейчас в железнодорожных билетных кассах на вокзалах и на сайте Укрзализныци. Также есть официальное мобильное приложение УЗ для Android и iOS, но в нем продажа билетов временно недоступна.
Места продаются не рядом, чтобы сохранять социальную дистанцию. Они расположены в шахматном порядке, то есть через одно место. Впрочем, в поезде №7/8 Одесса-Харьков продается 100% мест. Это связано с эпидемиологической ситуацией в регионах.
Стоимость билетов осталась на прежнем уровне, который был до введения карантина. К примеру, на 1 июня УЗ предлагает билеты на популярные маршруты по таким ценам:
Стоит отметить, что пассажиров будут пускать в поезда только в масках, а вагоны обещают тщательно обрабатывать после каждого рейса.
Напомним, министр инфраструктуры назвал новые даты запуска транспорта между городами.
Ранее сообщалось о том, что украинцев будут контролировать с поездками с помощью приложения "Дія".
Читайте нас в Google News и подписывайтесь
Автор: Роман Мирончук