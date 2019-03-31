Умер в свой день рождения: на Донбассе скончался юный боец ВСУ

Воин ВСУ скоропостижно скончался сегодня, 31 марта, в собственный день рождения. Трагедия произошла на Донбассе в зоне ООС. У Дмитрия остановилось сердце прямо на боевом посту. Об этом сообщает волонтер Karin на своей странице в Twitter.

Девушка отметила, что еще сегодня она поздравила воина с днем рождения. А после этого получила сообщение о том, что его не стало.

"Только смеялись, что пора тебя усыновить. Как не разорваться от боли?" - написала волонтер, которая также опубликовала фотографии юного героя.

Фото: twitter.com/karoDnepr

Пользователи сети также скорбят по молодому бойцу.

"Рыдаю в голос! Даже не представляю, что с матерью творится. Проклинаю на 5 поколений тварей, развязавших эту войну!";

"У него нет мамы. Эти годы он меня "Ма" называл", - отметила волонтер.

"Вечная Слава воину и сыну Украины!!!";

"Мои соболезнования и светлая память герою";

"Сочувствую вам, держитесь. Я знаю это страшное ощущение, когда погибает на войне друг";

"Жаль... Пусть с миром покоится!";

"Сочувствую... такую боль не унять";

"Вечная память и слава герою!";

"Очень сочувствую, это невозможно пережить, держитесь, очень больно".

Напомним, что на фронте на Донбассе в марте погибли десять украинских военных.

Мы также писали о том, что накануне президентских выборов оккупантам крепко дали по зубам: ВСУ отбили атаки ДРГ противника.