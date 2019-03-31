Умер в свой день рождения: на Донбассе скончался юный боец ВСУ

Воины ВСУ продолжают оставлять свои жизни на Донбассе
Воин ВСУ скоропостижно скончался сегодня, 31 марта, в собственный день рождения. Трагедия произошла на Донбассе в зоне ООС. У Дмитрия остановилось сердце прямо на боевом посту. Об этом сообщает волонтер Karin на своей странице в Twitter.
Девушка отметила, что еще сегодня она поздравила воина с днем рождения. А после этого получила сообщение о том, что его не стало.
"Только смеялись, что пора тебя усыновить. Как не разорваться от боли?" - написала волонтер, которая также опубликовала фотографии юного героя.
Фото: twitter.com/karoDnepr
Пользователи сети также скорбят по молодому бойцу.
"Рыдаю в голос! Даже не представляю, что с матерью творится. Проклинаю на 5 поколений тварей, развязавших эту войну!";
"У него нет мамы. Эти годы он меня "Ма" называл", - отметила волонтер.
"Вечная Слава воину и сыну Украины!!!";
"Мои соболезнования и светлая память герою";
"Сочувствую вам, держитесь. Я знаю это страшное ощущение, когда погибает на войне друг";
"Жаль... Пусть с миром покоится!";
"Сочувствую... такую боль не унять";
"Вечная память и слава герою!";
"Очень сочувствую, это невозможно пережить, держитесь, очень больно".
Напомним, что на фронте на Донбассе в марте погибли десять украинских военных.
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