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"Умирал в луже крови": нашли убитым сына экс-нардепа

STYLERLIFE        02.07.2018 - 15:42
Фото: УНИАН
Фото: УНИАН

Отец погибшего заявил, что его сыну ранее угрожали

Погиб старший сын украинского политика и главы Парламентского клуба Александра Ржавского Дмитрий. Об этом бывший депутат написал на своей странице в Facebook, уточнив подробности произошедшего.

"Наш старший сын погиб. Его убили страшным варварским способом. Он, умирал днем в луже крови на бетонном полу своего производственного склада наедине со своим убийцей. Он сам его привез туда, как он думал, для разговора, надеясь, что своя территория будет какой-то гарантией, что высказанные угрозы - только слова", - сообщил политик.

Скриншот поста (facebook.com/aleksandr.rzhavsky)

Александр Ржавский вспомнил, что несколько дней назад Дмитрий сопровождал его в зарубежной поездке. Но деловые переговоры перенесли, и поездка превратилась в отдых. Оказалось, что эти дни стали прощанием для отца и сына.

"Мы использовали этот неожиданный отпуск для общения, обсуждения планов на будущее, внимательного и взвешенного "разбора полетов" прошлого. В наших разговорах неожиданно оказалось много философского, которое сегодня стало определенным предсказанием. Как оказалось, эти четыре дня были нашим прощанием", - вспомнил Ржавский.

Фото: сын Александра Ржавского Дмитрий (facebook.com/aleksandr.rzhavsky)

Политик добавил, что знал о поступавших угрозах сыну, но даже не мог представить, насколько это серьезно. 

Детальных подробностей о смерти сына и личности убийцы экс-нардеп не сообщил. 

Александр Ржавский - политический деятель, кандидат в президенты Украины в 1999 и 2004 гг., депутат Верховной рады Украины III созыва. Председатель Всеукраинского политического объединения "Єдина родина". Президент Всеукраинского благотворительного фонда "Єдність".

Скриншот поста (facebook.com/aleksandr.rzhavsky)

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