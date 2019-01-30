Упали из-за нечищеного снега - получите компенсацию: куда обращаться

Коллаж РБК-Украина

После инцидента необходимо все зафиксировать и подтвердить документально

В Министерстве юстиции рассказали, что нужно делать, чтобы получить компенсацию за травмы, которые произошли из-за нечищеного снега.

В ведомстве отметили, сначала нужно зафиксировать факты. Сфотографировать место происшествия, чтобы было четко видно ненадлежащая чистка от снега, льда или сосулек с привязкой к местности (таблички, вывески и т.д.).

Также необходимо найти свидетелей инцидента и записать их контактные телефоны. Кроме того, следует поискать видеонаблюдение. Если рядом есть банк или магазин, то можно взять запись видео с камер внешнего наблюдения.

Травму нужно подтвердить документально. Можно вызвать скорую помощь. Пи этом следует требовать, чтобы была зафиксирована причина вызова (падение на скользком участке), место и время получения травмы. Можно также записать данные бригады медиков.

Кроме того, можно обратиться в травмпункт или медучреждение для диагностики степени травмы. Нужно детально описать, где и при каких обстоятельствах получена травма. При этом получить справку о нетрудоспособности.

Все документы, которые подтверждают факт лечения и его стоимость (рецепты, выписки с истории болезни, чеки аптек и т.д.) необходимо сохранять.

Как возместить убытки? Необходимо выяснить кто ответственный за содержание тротуара или дороги, где произошла травма (ЖЕК/ОСМД, коммунальная служба и т.д.) отправив информационный запрос к местной власти.

Необходимо обратится с претензией к учреждению, на обслуживании которого находится участок, на котором получена травма. Также необходимо указать сумму понесенных расходов (средства на лечение, поврежденное имущество, например, разбитый телефон, и т.д.).

Далее нужно подать иск в суд о возмещении вреда, повреждении здоровья за местонахождением ответчика или за местом проживания. При этом судебный сбор в таких случаях не уплачивается.

Напомним, что недавно в Киеве на авто упала глыба льда и пробила стеклянную панорамную крышу.

Ранее сообщалось, что в Харькове на ул. Рымарской возле одного дома в разное время на голову двум прохожим упали сосульки. Люди получили сложные травмы.