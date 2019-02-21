Эти услуги врача станут бесплатными: список вас удивит

Немалый список анализов, обследований и лечебных процедур можно пройти бесплатно

Недавно стало известно, что декларации с семейным врачом подписали уже 25 миллионов украинцев, а зарплаты врачей вырасли в 2-3 раза. Тем временем уже скоро Национальная служба здоровья Украины начнет оплачивать четкий список услуг по лечению и диагностике, который будет действовать по принципу "деньги идут за пациентом".

Минздрав Украины вынес на общественное обсуждение два постановления Кабмина о трансформации здравоохранения в 2019-м году. Ими предусматривается, что начиная с июля 2019-го НСЗУ (Национальная служба здоровья Украины – ред.) начнет оплачивать 54 как диагностические, так и лечебные услуги, которые можно будет получить по направлению от семейного врача, терапевта или педиатра.

Абсолютно бесплатно украинцы смогут пройти диагностику распространенных болезней внутренних органов, сердца, легких и самых распространенных видов онкологии у мужчин и женщин.

Фото: С июля 2019 года ряд процедур будут гарантированно бесплатные (moz.gov.ua)

В НСЗУ объясняют, что отныне на такие процедуры не надо будет больше приносить шприцы, перчатки, а также вату и пленку, которая трубеутеся для рентгена — НСЗУ покроет стоимость услуг в программе.

Бесплатную для пациента диагностику, которую отныне будет оплачивать государство, можно будет пройти как в коммунальных, так и в частных диагностических центрах, которые заключат договор с НСЗУ. В какое медицинское учреждение обращаться за бесплатной диагностикой, пациент выбирает самостоятельно.

Какие услуги будут бесплатными?

На такую программу в государственном бюджете уже заложено 2 миллиарда гривен. По планам, программа "Бесплатная диагностика" включает:

- 12 новых анализов дополнительно к уже существующим 8 базовых анализам, которые уже оплачивает Национальная служба семейному врачу;

- маммография и 5 видов рентгена: например, можнео сделать рентген грудной клетки, суставов, а также - позвоночника, костей и приносовых пазух;

- эхокардиография, мониторинг ЭКГ и еще 2 вида теста, которые определяют патологии сердечно-сосудистой системы;

- 6 видов УЗИ: почки, желудочно-кишечного тракта, УЗИ мочевого пузыря, артерий ног, а также щитовидной и молочных желез;

- 4 вида биопсии под контролем УЗИ: щитовидной железы, лимфатических узлов, молочных и предстательных желез пациента;

- удаление новообразований: прежде всего – удаления новообразований мягких тканей и нообразований кожи, в носу, в гортани, ушах;

- эндоскопические исследования и так называемые операции одного дня: исследования пищевода, желудка, двенадцатиперстной и толстой кишки, также - мочевого пузыря, трахеи и бронхов пациента.

Чтобы узнать детальнее, какие услуги планируют сделать для украинцев бесплатными, можно ознакомиться с информацией на сайте Министерства здравоохранения Украины.

Фото: Бесплатную диагностику можно будет пройти по направлению семейного врача (pixabay.com)

Когда заработает программа "Бесплатная диагностика?

Согласно планам, программа начнет активно действовать уже с июля 2019 года. Она должна стать следующим шагом медицинской реформы и глубокой трансформации системы здравоохранения.

Как обещают в Минздраве, направление терапевта, семейного врача или педиатра на бесплатные обследования станут электронными. Однако до того, как пройти диагностику, надо заключить договор со своим семейным врачом, если вы этого еще не сделали. Это значительно упростит все процедуры получания медицинских услуг.

С июля 2019 года на заведениях, которые присоединятся к программе, будут специальные наклейки "Бесплатная диагностика". Именно такие "опознавательные знаки" стоит искать украинцам, чтобы знать, где можно пройти обследование бесплатно.

В Миндраве подчеркивают: семейный врач должен акцентироваться, в частности, на профилактике болезней и их раннем выявлении. Это поможет вылечиться быстрее, и сохранит средства пациента. Услуги семейного врача, терапевта или педиатра оплачивает Национальная служба здоровья.

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