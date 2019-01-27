"В армию или тюрьму их": в сети скандал из-за подростков, которые легли под поезд в Ровно

Фото: Поезд (РБК-Украина)

Украинцы требуют наказать любителей экстрима

Видео: подростки легли под поезд в Ровно (Youtube-канал/Профессор Демогог)

Пользователи сети требуют наказать подростков, которые "на камеру" легли под поезд в Ровно. Соответствующие комментарии они оставили в Facebook.

Так, некоторые из них требуют отправить молодых людей в армию или тюрьму, другие же – наказать их родителей. При этом пользователи сети утверждают, что в это время должны были "смывать все туалеты поезда".

"В армию или тюрьму их, чтобы мозги выбили или вставили", - сказал пользователь Александр Днепр.

Скриншот комментариев (facebook.com/ua.novosti)

"Снять штаны и отшлепать, чтобы больше не хотели так делать. А говорят, детей бить нельзя", - подчеркнула Любовь Петрик.

"Родителей штрафовать на сотни тысяч Гривен. Жаль, что все туалеты в это время одновременно не смывали", - сказала юзер Елена Черкашина.

"Пусть развлекаются. Может, на несколько таких станет меньше. Единственное – машинисты попадут в тюрьму, и родственники скорбеть будут", - уточнила пользователь Евгений Прозоров.

Скриншот комментариев (facebook.com/ua.novosti)

Напомним, что на днях генеральный консул Украины в Канаде жестко раскритиковал экспресс до Борисполя, а также состояние территории железнодорожного вокзала в Киеве.

Ранее сообщалось, что экспресс Киев-Борисполь потерпел новое "фиаско". Он заглох на Дарнице и простоял там почти час с людьми внутри.