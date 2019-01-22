"Такого нет даже в Зимбабве": новый скандал с экспрессом на Борисполь

Коллаж РБК-Украина

Известный дипломат потрясен качеством услуг, которые предоставляет "Укрзализныця"

Генеральный консул Украины в Канаде жестко раскритиковал экспресс "Киев Борисполь", а также общее состояние территории железнодорожного вокзала в Киеве. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По словам дипломата, 20 января, он вышел из терминала в Борисполе и увидел "одинокий вагончик", который стыдно называть поездом. Когда же Веселовский прошел почти половину дороги до поезда - экспресс уехал.

Он не стал ждать следующего почти час - такой большой интервал тоже вызвал недоумение у дипломата - и решил поехать автобусом до вокзала "Киев-Южный", который всего на 20 гривен дороже.

Консул также возмутился тем, что пассажирам ждать приходится только на улице, поскольку "там нет теплого зала/павильона для ожидания".

Экспресс Киев-Борисполь (facebook.com)

На этом приключения Веселовского не закончились, ведь надо было добраться до метро или до остановки скоростного трамвая.

"Нам - десяткам других людей, и женщинам, и старикам, и детям, нужно было добраться с чемоданами до метро или до остановки трамваев. Так вот, оба эскалатора подземного перехода не работали, и по их виду было понятно, что давно", - написал дипломат.

По словам Веселовского, 14-я платформа, куда прибывает тот вагончик-"экспресс", тоже предлагает только лестницу.

Далее дипломат пишет об ужасном состоянии перехода с привокзальной площади на трамвайную остановку.

"Призываю все телеканалы пройти этот путь - он рядом со станцией метро Вокзальная. Никакие Венесуэлы и Зимбабве не создали такой грязи, разбитых остатков асфальта, толпы продавцов колготок, колбасы и пончиков в темном коридоре, да еще и трех лестничных маршей для пассажиров с вещами. Стоит ли добавлять что на выходе к трамваю не асфальт, а каток?", - возмутился консул.

Веселовский пишет, что ему стыдно смотреть на все это, особенно после перелета из бедной балканской страны, которая, несмотря на проблемы, заботится о лице - столицу и ее аэропорт и ее вокзал.

Скриншот поста: facebook.com

Кстати, ранее мы писали об очередном "фиаско" экспресса Киев-Борисполь, который сломался и простоял почти час.

Напомним, недавно в сети опубликовали фото плачевного состояния плацкартного вагона поезда №115/116 "Бердянск-Киев".

Ранее мы также писали о том, что в пассажирском поезде "Херсон - Львов" сломалась полка - пассажиры находятся в шоке.