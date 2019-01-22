"Такого нема навіть у Зімбабве": новий скандал з експресом на Бориспіль

Колаж РБК-Україна

Відомий дипломат вражений якістю послуг, які надає "Укрзалізниця"

Генеральний консул України в Канаді жорстко розкритикував експрес "Київ Бориспіль", а також загальний стан території залізничного вокзалу в Києві. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

За словами дипломата, 20 січня, він вийшов з терміналу у Борисполі і побачив "одинокий вагончик", який соромно називати поїздом. Коли ж Веселовський пройшов майже половину дороги до поїзду - експрес поїхав.

Він не став чекати наступного майже годину - такий великий інтервал теж викликав подив у дипломата - і вирішив поїхати автобусом до вокзалу "Київ-Південний", який усього на 20 гривень дорожчий.

Консул також обурився тим, що пасажирам чекати доводиться тільки на вулиці, оскільки "там нема теплого залу/павільйону для чекання".

Експрес Київ-Бориспіль (facebook.com)

На цьому пригоди Веселовського не закінчилися, адже треба було дістатися до метро чи до зупинки швидкісного трамваю.

"Нам - десяткам інших людей, і жінкам, і старим, і дітям, треба було дістатися з чемоданами до метро або до зупинки трамваїв. Так от, обидва ескалатори підземного переходу не працювали, і з їхнього виду було зрозуміло, що давно", - написав дипломат.

За словами Веселовського, 14-та платформа, куди прибуває отой вагончик-"експрес", теж пропонує лише сходи.

Далі дипломат пише про жахливий стан переходу з привокзальної площі на трамвайну зупинку.

"Закликаю усі телеканали пройти цей шлях - він поруч з станцією метро Вокзальна. Жодні Венесуели та Зімбабве не створили такого бруду, побитих рештків асфальту, натовпу продавців колготок, ковбаси і пончиків в темному коридорі, та ще й трьох сходових маршів для пасажирів з речами. Чи варто додавати що на виході до трамваю не асфальт, а ковзанка?", - обурився консул.

Веселовський пише, що йому соромно дивитися на все це, особливо після перельоту з бідної балканської країни, яка, попри проблеми, дбає про обличчя - столицю і її аеропорт і її вокзал.

Скріншот посту: facebook.com

До речі, раніше ми писали про чергове "фіаско" експресу Київ-Бориспіль, який зламався і простояв майже годину.

Нагадаємо, нещодавно у мережі опублікували фото жалюгідного стану плацкартного вагону поїзда №115/116 "Бердянськ-Київ".

Раніше ми також писали про те, що в пасажирському потязі "Херсон - Львів" зламалася полиця - пасажири перебувають у шоці.