"В этот день враг пошел в открытую": в сети рассказали, какую дату считают началом войны с РФ

Коллаж РБК-Украина

В сети рассказали что случилось на фронте ровно четыре года назад

В сети рассказали, что случилось на фронте четыре года назад, 13 августа 2014 года, а также поделились размышлениями, какую же дату следует считать началом новейшей российско-украинской войны. Об этом говорится в сообществе "Вернись живым" в Facebook.

"20 февраля (официальное начало аннексии Крыма)?

1 марта (день, когда появились "зеленые человечки")?

14 апреля (начало АТО)?" – рассуждают авторы поста.

В пабліку пишут, что ключевой является дата 24 августа 2014 года, когда российские войска перешли в открытое наступление.

"Масштабное вторжение восьми батальонних тактических групп врага, что случилось 24 августа 2014 года, якобы поставило точку в этом вопросе. Ибо у противника всегда был аргумент о "нас там нет" и "все то шахтеры"... 24 августа "шахтеры" превратились в вооруженных десантников из Пскова, со штатным оружием, техникой и документами. После этого дня от антитеррористической операции осталась только название", - говорится в "Вернись живым".

Именно в этот день Украина столкнулась с открытой войной де-факто.

Скриншот поста (facebook.com/backandalive)

Отмечается, что малоизвестным является тот факт, что еще 13 августа 2014 года украинская армия сошлась в открытом бою с войсками русских.

"В этот день враг пошел в открытую, но что-то его остановило", - отметили в сообществе.

Фото: facebook.com/backandalive

Тогда много людей отдали жизнь в бою.

"Гибридный характер войны усложняет понимание всех ее процессов и элементов. Иногда мы забываем в каком плачевном состоянии были еще "довоенные" ВСУ, которым выпала тяжелая судьба защищать Украину в условиях нехватки буквально всего. И собственно не так важно, когда началась эта война.

Важно то, что мы вместе пытаемся приблизить ее финал", - подытожили в сети.

Скриншот поста (facebook.com/backandalive)

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