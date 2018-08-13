"В этот день враг пошел в открытую": в сети рассказали, какую дату считают началом войны с РФ

В сети рассказали что случилось на фронте ровно четыре года назад
В сети рассказали, что случилось на фронте четыре года назад, 13 августа 2014 года, а также поделились размышлениями, какую же дату следует считать началом новейшей российско-украинской войны. Об этом говорится в сообществе "Вернись живым" в Facebook.
"20 февраля (официальное начало аннексии Крыма)?
1 марта (день, когда появились "зеленые человечки")?
14 апреля (начало АТО)?" – рассуждают авторы поста.
В пабліку пишут, что ключевой является дата 24 августа 2014 года, когда российские войска перешли в открытое наступление.
"Масштабное вторжение восьми батальонних тактических групп врага, что случилось 24 августа 2014 года, якобы поставило точку в этом вопросе. Ибо у противника всегда был аргумент о "нас там нет" и "все то шахтеры"... 24 августа "шахтеры" превратились в вооруженных десантников из Пскова, со штатным оружием, техникой и документами. После этого дня от антитеррористической операции осталась только название", - говорится в "Вернись живым".
Именно в этот день Украина столкнулась с открытой войной де-факто.
Скриншот поста (facebook.com/backandalive)
Отмечается, что малоизвестным является тот факт, что еще 13 августа 2014 года украинская армия сошлась в открытом бою с войсками русских.
"В этот день враг пошел в открытую, но что-то его остановило", - отметили в сообществе.
Фото: facebook.com/backandalive
Тогда много людей отдали жизнь в бою.
"Гибридный характер войны усложняет понимание всех ее процессов и элементов. Иногда мы забываем в каком плачевном состоянии были еще "довоенные" ВСУ, которым выпала тяжелая судьба защищать Украину в условиях нехватки буквально всего. И собственно не так важно, когда началась эта война.
Важно то, что мы вместе пытаемся приблизить ее финал", - подытожили в сети.
Скриншот поста (facebook.com/backandalive)
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