"В цей день ворог пішов у відкриту": в мережі розповіли, яку дату вважають початком війни з РФ

Колаж РБК-Україна

В мережі розповіли що трапилося на фронті рівно чотири роки тому

В мережі розповіли, що трапилося на фронті чотири роки тому, 13 серпня 2014 року, а також поділилися роздумами, яку ж дату слід вважати початком новітньої російсько-української війни. Про це йдеться в спільноті "Повернись живим" в Facebook.

"20 лютого (офіційний початок анексії Криму)?

1 березня (день, коли з'явилися "зелені чоловічки")?

14 квітня (початок АТО)?" – розмірковують автори поста.

В пабліку пишуть, що ключовою є дата 24 серпня 2014 року, коли російські війська перейшли у відкритий наступ.

"Маштабне вторгнення восьми батальонних тактичних груп ворога, що трапилося 24 серпня 2014 року, нібито поставило крапку в цьому питанні. Бо ж у супротивника завжди був аргумент про "нас там нєт" і "всьо то шахтьори"... 24 серпня "шахтьори" перетворилися на озброєних десантників із Пскова, зі штатною зброєю, технікою і документами. Після цього дня від антитерористичної операції лишилась тільки назва", - йдеться в "Повернись живим".

Саме в цей день Україна стикнулася з відкритою війною де-факто.

Скріншот поста (facebook.com/backandalive)

Зазначається, що маловідомим є той факт, що ще 13 серпня 2014 року українська армія зійшлася у відкритому двобої з військами росіян.

"В цей день ворог пішов у відкриту, але щось його спинило", - відзначили в спільноті.

Фото: facebook.com/backandalive

Тоді багато людей поклали життя в бою.

"Гібридний характер війни ускладнює розуміння всіх її процесів та елементів. Іноді ми забуваємо в якому жалюгідному стані були ті, ще "довоєнні" ЗСУ, яким випала важка доля боронити Україну в умовах браку буквально всього. І власне не так важливо, коли почалась ця війна.

Важливо те, що ми разом намагаємось наблизити її фінал", - підсумували в мережі.

Скріншот поста (facebook.com/backandalive)

Раніше в мережі розповіли про бійця з Прикарпаття, який раніше будував храми.

Також повідомлялось як на передовій наші бійці обороняються від ворога його ж зброєю (фото).

Ще ми писали про військового медика з незвичним позивним "Відьма".

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