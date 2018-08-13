"В цей день ворог пішов у відкриту": в мережі розповіли, яку дату вважають початком війни з РФ

В мережі розповіли що трапилося на фронті рівно чотири роки тому
В мережі розповіли, що трапилося на фронті чотири роки тому, 13 серпня 2014 року, а також поділилися роздумами, яку ж дату слід вважати початком новітньої російсько-української війни. Про це йдеться в спільноті "Повернись живим" в Facebook.
"20 лютого (офіційний початок анексії Криму)?
1 березня (день, коли з'явилися "зелені чоловічки")?
14 квітня (початок АТО)?" – розмірковують автори поста.
В пабліку пишуть, що ключовою є дата 24 серпня 2014 року, коли російські війська перейшли у відкритий наступ.
"Маштабне вторгнення восьми батальонних тактичних груп ворога, що трапилося 24 серпня 2014 року, нібито поставило крапку в цьому питанні. Бо ж у супротивника завжди був аргумент про "нас там нєт" і "всьо то шахтьори"... 24 серпня "шахтьори" перетворилися на озброєних десантників із Пскова, зі штатною зброєю, технікою і документами. Після цього дня від антитерористичної операції лишилась тільки назва", - йдеться в "Повернись живим".
Саме в цей день Україна стикнулася з відкритою війною де-факто.
Скріншот поста (facebook.com/backandalive)
Зазначається, що маловідомим є той факт, що ще 13 серпня 2014 року українська армія зійшлася у відкритому двобої з військами росіян.
"В цей день ворог пішов у відкриту, але щось його спинило", - відзначили в спільноті.
Фото: facebook.com/backandalive
Тоді багато людей поклали життя в бою.
"Гібридний характер війни ускладнює розуміння всіх її процесів та елементів. Іноді ми забуваємо в якому жалюгідному стані були ті, ще "довоєнні" ЗСУ, яким випала важка доля боронити Україну в умовах браку буквально всього. І власне не так важливо, коли почалась ця війна.
Важливо те, що ми разом намагаємось наблизити її фінал", - підсумували в мережі.
Скріншот поста (facebook.com/backandalive)
Раніше в мережі розповіли про бійця з Прикарпаття, який раніше будував храми.
Також повідомлялось як на передовій наші бійці обороняються від ворога його ж зброєю (фото).
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