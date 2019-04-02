Важно вовремя распознать: Комаровский рассказал об опасном детском недуге

Доктор Евгений Комаровский рассказал о том, как вовремя диагностировать проявления аутизма у ребенка. На своей Instagram-странице педиатр опубликовал инфографику, на которой показал, какие признаки в поведении малыша должны насторожить родителей.

Доктор Комаровский, недавно рассказавший об опасности детского десерта, приурочил свой пост к Всемирному дню распространения информации о проблеме аутизма, который отмечают 2 апреля, начиная с 2008 года.

Отметим, что своевременное распознание генетического нервного расстройства у ребенка поможет правильно корректировать его воспитание и образование. Это поспособствует ему в будущем более успешно социализироваться во взрослой жизни.

Комаровский рассказал о признаках аутизма у детей (фото: blog.mednote.life)

Ранее считалось, что вакцина от кори, паротита (свинки) и краснухи (КПК) может способствовать развитию аутизма. Однако недавно этот миф был развенчан. О чем также высказывалась и. о. министра здравоохранения Уляна Супрун.

К слову, аутизм - это расстройство, возникающее вследствие нарушения развития головного мозга и характеризующееся выраженным и всесторонним дефицитом социального взаимодействия и общения, а также ограниченными интересами и повторяющимися действиями. Все указанные признаки начинают проявляться в возрасте до трех лет.

Согласно Евгению Комаровскому признаками аутизма являются:

Гиперактивность или пассивность.

Отсутствие или слабое развитие речи.

Странное отношение к предметам.

Использование игрушек не по назначению.

Смех или плач без причины.

Непонимание опасных ситуаций.

Неумение находить общий язык с другими людьми.

Гиперчувствительность или слабая чувствительность к посторонним звукам.

Неумение или нежелание приспосабливаться к изменениям.

Комаровский рассказал о признаках аутизма у детей (фото: instagram.com/doctor_komarovskiy)

Напомним, ранее доктор Комаровский заявил, что врачи-невропатологи часто выписывают младенцам совершенно ненужные препараты.

Мы писали, что Евгений Комаровский рассказал родителям о том, что нужно делать, если у ребенка болит ухо. По словам известного педиатра, неотложная помощь при болях у малыша требуется в нескольких случаях.