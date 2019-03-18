Важно знать всем: Супрун рассказала о последствиях вакцинации

Вакцинация в Украине опутана множеством мифов, потому украинцы отказываются от иммунологической защиты

Вакцинация в Украине стала проводиться намного реже, чем в 2000-х годах. Связано это с появлением множества мифов о реакции после вакцинации. В СМИ появилась информация о том, что вакцина приводит к заболеваниям, параличу конечностей и даже смерти. Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Уляна Супрун рассказала, какой может быть реакция после вакцинации и как это сказывается на здоровье человека.

По мнению чиновницы, вакцинация – необходимая процедура для приобретения пожизненного иммунитета от различных заболеваний.

"Одна из самых загадочных тем в отношении вакцинации — реакции после прививок. Очень часто родители ошибочно считают их опасными для здоровья ребенка и даже отказываются от вакцинации вообще. В подавляющем большинстве случаев такие реакции проходят самостоятельно. Никакой опасности здоровью ребенка они не несут. Речь идет о такие поствакцинальной реакции, как повышение температуры, возникновение отека, уплотнение или покраснение в месте инъекции. В основном, они продолжаются в течение одного-двух дней и является абсолютно ожидаемыми реакциями на вакцины", - рассказывает Супрун.

Вакцинация в Украине (фото: pixabay.com)

Побочные реакции могут возникнуть в связи с механизмом действия определенных вакцин. И. о. министра здравоохранения рассказала о механизме действия вакцин.

"Чтобы сформировать оптимальный иммунный ответ на введенные антигенов (компоненты вакцины, в которых собственно и формируется иммунитет) к вакцинам добавляют специальные вещества-адъюванты. Они усиливают местную реакцию и способствуют тому, чтобы больше клеток крови среагировали на введенную вакцину. Таким образом наш организм замечает введенные антигены, которые есть в вакцине, и вступает с ними в активное взаимодействие", - добавила она.

Среди мифов, которые связаны с реакцией на вакцинацию, Супрун выделила лечение аллергии антигистаминными препаратами, обязательное снижение температуры (даже небольшой), запрет на прогулки, обработку места введения инъекции мазями и компрессами.

"Покраснение, как реакция после прививки, чаще всего не является аллергической, поэтому давать ребенку противоаллергические средства не обоснованно. Кроме того, развитие анафилактических реакций (чрезвычайно редких тяжелых и опасных аллергических реакций) эти препараты также не предупреждают. Таким образом вы даете ребенку лишние лекарства, пользы от которых нет, зато возможны побочные действия", - считает Супрун.

Она также отметила, что не стоит давать ребенку жаропонижающее "для профилактики". Сами же лекарства чаще являются причиной возникновения аллергической реакции. В то же время родители часто склонны расценивать эту реакцию как аллергию именно на вакцину, а не на дополнительные препараты. В случае повышения температуры после вакцины можно сбить ее парацетамолом или ибупрофеном, однако не обязательно ждать 38,5 градусов, если ребенок плохо переносит повышение температуры.

"Ни в коем случае не рекомендуется использовать ацетилсалициловую кислоту. В любом случае относительно дозировки лекарств, посоветуйтесь с вашим педиатром или семейным врачом", - добавила она.

Вакцинация в Украине (фото: pixabay.com)

Супрун отметила, что мази и компрессы негативно влияют на место введения инъекции.

"Мази, йодные сетки, прикладывание листьев капусты или применение компрессов на месте укола могут привести к перегреву, еще большего притока крови к месту инъекции. Это может способствовать увеличению размера покраснения или уплотнения в месте прививки и даже ожога. Поэтому никаких манипуляций с местом инъекции проводить нельзя. Уплотнение пройдет само по себе, если не вмешиваться", - считает и. о. министра здравоохранения.

Она также развеяла миф о том, что после прививки не желательно гулять с ребенком на улице.

"Прогулка на свежем воздухе никаким образом не может навредить ребенку. Зато поможет избавиться от стресса и отвлечься от стресса, который мог возникнуть вследствие инъекции", - отмечает чиновница.

Когда нужно обратиться к врачу:

Покраснение началось через 2 дня после прививки;

Оно увеличилось в размере (больше чем 5 см);

Усиливается боль или покраснение в месте инъекции увеличивается через 3 дня;

Температура возникла через 2 дня (или длится более трех дней).

Вакцинация по календарю профилактических прививок является бесплатной. Ее можно сделать у вашего семейного врача или педиатра. Сохраните себе этот календарь и не пропускайте вакцинацию! Ведь это единственное средство безопасно и эффективно предотвратить болезни.

Напомним, что ранее доктор Комаровский дал ответ на вопрос, волнующий всех родителей.

Ранее мы писали, что из-за отсутствия вакцины во Львове в реанимацию попало четверо детей.