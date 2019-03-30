Ведьмаки и хоббиты: школьную программу по литературе хотят обновить

В школьную программу по литературе предлагают включить произведения в жанре фэнтези. Это могло бы заинтересовать учеников и способствовать развитию фантазии. Соответствующая петиция 29 марта появилась на сайте президента Украины, а ее автор считает, что нововведение может стать одним из способов создать интересную и сбалансированную программу, которая бы дала детям и интересное, и полезное.

Так же, как классические романы показывают жизнь с точки зрения реализма, так и книги в жанре фантастика и фэнтези показывают читателю до сих пор неизвестный и далекий мир, наполненный выдуманными существами - гномами, эльфами, хоббитами и прочее.

Как пример указываются произведения Анджея Сапковского "Ведьмак" и Джона Р. Р. Толкина "Властелин колец", которые не единожды были экранизированы, а на основе их сюжетов были созданы компьютерные игры.

"На собственном опыте могу сказать, что после одной-двух книг, даже пятиклассник сможет понять, что читать это интересно. Главное, чтобы ему не навязывали взрослых книг с трудным для восприятия и осмысления сюжетом, потому что он наверняка будет думать, что все книги скучные", - отметил автор петиции "Введение в школьную программу зарубежной и украинской литературы книг в жанре фантастика и фэнтези. Сделать курс литературы более интересным для современных школьников".

По его убеждению, современный школьный курс по зарубежной литературе включает в себя много произведений классической литературы, которые интересны больше взрослой аудитории, чем детской. При это главной задачей учителей является заложить интерес к книгам. А школьников вероятно очень заинтересуют приключения отважных рыцарей или истории о космосе и его тайнах.

Автор петиции считает, что школьникам сейчас просто не интересно читать книги (фото: УНИАН)

Напомним, Кабинет министров Украины на заседании 13 марта одобрил законопроект о реформе среднего образования.

Как сообщалось ранее, томос об автокефалии и историю создания ПЦУ включат в школьные учебники, а ученики старших классов уже в апреле-мае начнут изучать процесс становления единой поместной православной церкви в Украине.

Также мы писали о том, что недавно 1 серия 8 сезона сериала "Игра престолов" попала в сеть, хотя официальная премьера финального эпизода должна состояться 14 апреля. После "слива" видео в интернет вспыхнул скандал, и оперативно кадры удалось удалить, однако некоторые юзеры социальных сетей успели узнать, чем продолжится знаменитая киносага.