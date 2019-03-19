Великий пост 2019: Супрун внесла коррективы в традиционное меню

Коллаж РБК-Украина

Супрун рассказала, как нужно поститься

Уляна Супрун утверждает, что многие украинцы в период Великого поста строго ограничивают свой рацион. Хотя это далеко не всегда полезно и приемлимо для организма. Об этом и.о. министра здравоохранения сообщила на своей странице в Facebook.

По словам Супрун, чем меньше мяса будет на столах - тем лучше. Поскольку именно оно увеличивает риск некоторых видов рака, а также вызывает гипертензию и нарушение обмена жиров. А вот овощей, напротив, должно быть побольше.

Также в рационе важно наличие бобовых, их эксперт называет "мультивитаминными таблетками". Поскольку в них есть витамины группы В, необходимые для образования нейромедиаторов, а также калий, фосфор, железо, цинк и марганец. Кроме того, это незаменимый источник полноценного белка.

Однако, помимо вышеперечисленных плюсов, есть и минусы. Великий пост предусматривает почти полный отказ от масел и жиров в составе животных продуктов, что может вызвать авитаминоз и ухудшение имунной системы. Также украинцам не советуют полностью отказываться от рыбы.

Кроме того, Супрун рекомендует есть яйца и перечисляет ряд продуктов, которые помогут восполнить недостаток витаминов. "Если вы поститесь, то регулярно ешьте соевые продукты, тыквенные и подсолнечные семечки, кукурузу и шпинат", - пишет и.о. министра здравоохранения.

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