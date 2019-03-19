ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Календарь выборов
Результаты опросов по регионам Украины
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Великий пост 2019: Супрун внесла коррективы в традиционное меню

STYLERЖизнь    19.03.2019 - 16:33
Великий пост 2019: Супрун внесла коррективы в традиционное меню
Коллаж РБК-Украина

Супрун рассказала, как нужно поститься

Уляна Супрун утверждает, что многие украинцы в период Великого поста строго ограничивают свой рацион. Хотя это далеко не всегда полезно и приемлимо для организма. Об этом и.о. министра здравоохранения сообщила на своей странице в  Facebook.

По словам Супрун, чем меньше мяса будет на столах - тем лучше. Поскольку именно оно увеличивает риск некоторых видов рака, а также вызывает гипертензию и нарушение обмена жиров. А вот овощей, напротив, должно быть побольше.

Также в рационе важно наличие бобовых, их эксперт называет "мультивитаминными таблетками". Поскольку в них есть витамины группы В, необходимые для образования нейромедиаторов, а также калий, фосфор, железо, цинк и марганец. Кроме того, это незаменимый источник полноценного белка.

Однако, помимо вышеперечисленных плюсов, есть и минусы. Великий пост предусматривает почти полный отказ от масел и жиров в составе животных продуктов, что может вызвать авитаминоз и ухудшение имунной системы. Также украинцам не советуют полностью отказываться от рыбы.

Кроме того, Супрун рекомендует есть яйца и перечисляет ряд продуктов, которые помогут восполнить недостаток витаминов. "Если вы поститесь, то регулярно ешьте соевые продукты, тыквенные и подсолнечные семечки, кукурузу и шпинат", - пишет и.о. министра здравоохранения.

Напомним, что Супрун рассказала, почему вредно недосыпать и как бороться с бессоницей.

Ранее сообщалось о том, что Супрун рассказала, как распознать опасную болезнь.

Бактерии - это не плохо: Супрун сделала странное заявление Вакцины вызывают аутизм: Супрун сделала шокирующее заявление
Новости Украины супрун
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь