Что с верхней губой? Ани Лорак шокировала поклонников внешним видом

Ани Лорак удивила подписчиков своим видом
Ани Лорак записывает новую песню и делится со своими подписчиками новыми фото из студии. При этом в этот раз певица удивила поклонников своей верхней губой. Фотографию Лорак выставила на своей странице в Instagram.
"Я снова сочиняю музыку. Чувствую звуки глубоко, и мне не терпится поделиться с вами моей новой песней. Вы ждете ее?" - подписала фото Лорак.
Фото: instagram.com/anilorak
Пользователи сети активно начали комментировать эту фотографию.
"Что с твоей верхней губой?";
"Что это?";
"Страшненькая";
"Да что за выражения лица на Ваших фото?! У вас все чудесно без этих утиных губ "пюю". Вы нам нравитесь настоящей";
"Ах Аня я думала, что ты не под фонограмму поешь, а ты";
"Ого, пополнение в ряды уток";
"Постоянно нечеткие фото... будто на "мыльницу";
"Уточка";
"Хватит обкалывать губы";
"Много ботокса не бывает".
Но есть и такие фанаты певицы, которые всегда в восторге от Каролины.
"Само совершенство";
"Это же прекрасно, Каролина! Значит душа требует песни, так пой птичка певчая, любовь неугасимая!";
"Выглядите на 18 лет";
"Ты горячая как аджика с перцем";
"Каролиночка! Как всегда великолепна".
Напомним, Ани Лорак раскритиковали за то, что на гастролях по России она передвигается на личном автобусе.
Ранее сообщалось о том, что Ани Лорак бросила дочь в ответственный момент и не пришла на модный показ дочери.