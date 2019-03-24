Где моя мама? Ани Лорак бросила дочь в ответственный момент

Ани Лорак с дочерью Софией (фото: instagram.com/anilorak)

Ани Лорак рассказала, за что на нее обиделась дочь София

Ани Лорак призналась, что на нее сильно обиделась собственная дочь София. В одном из интервью украинская певица, перебравшаяся в Россию, рассказала, что из-за плотного гастрольного графика ей редко удается видеться с 7-летней девочкой, рожденной в браке артистки с бизнесменом Муратом Налчаджиоглу.

Так, недавно 40-летняя Ани Лорак из-за концертов по РФ даже пропустила модный показ с участием дочери.

София, понятное дело, очень расстроилась, не увидев мать в зрительном зале. А ведь для девочки это был особый показ - она участвовала в мероприятии в качестве одной из моделей!

После модного показа малышка позвонила матери и высказала свое недовольство тем, что Ани Лорак променяла ее на очередной концерт в российской глубинке и не была рядом с дочкой в такой ответственный момент.

Ани Лорак с дочерью Софией (фото: instagram.com/anilorak)

"Она мне позвонила после показа, и говорит: "Вот у всех были мамы, а где моя мама? Почему моей мамы нет?" - рассказала Ани Лорак.

Каролине пришлось оправдываться.

"Я говорю, понимаешь, у всех просто мамы, а у тебя мама-артистка. У тебя особенная мама", - поделилась Лорак подробностями диалога с дочерью.

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