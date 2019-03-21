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Исхудавшая Лорак в образе MARUV ошарашила фанатов

STYLERПерсоны    21.03.2019 - 18:15
Исхудавшая Лорак в образе MARUV ошарашила фанатов
Ани Лорак скопировала образ MARUV (фото: anilorak.ua)

Ани Лорак сидела за чашкой кофе в пустом ресторане

Ани Лорак появилась в московском ресторане в образе MARUV. Для выхода она выбрала черный топ, такого же цвета кепи, кожаные брюки, поверх которых она надела шорты. Фото, опубликованное в Instagram, ошарашило поклонников.

Певица, сидящая в пустом ресторане вся в черном, предложила поклонникам выбрать напиток: чай или кофе. Но фаны скорее озадачились нестандартным для звезды выбором наряда и тем, что она сидит в помещении в солнцезащитных очках.

"Чай или кофе?" - подписала фото Лорак.

Исхудавшая Лорак в образе MARUV ошарашила фанатов

Ани Лорак скопировала образ MARUV (фото: instagram.com/anilorak/)

Также фолловеры отметили худобу певицы, которая, видимо, решила привести себя в форму после того, как ее на протяжении некоторого времени подозревали в беременности из-за округлившегося животика.

Поклонники предположили, что выбор одежды черного цвета связан с похоронами Юлии Началовой, с которой попрощались сегодня, 21 марта. Но томное позирование звезды в полупрозрачной кофточке в Instagram-сторис и пальто бежевого оттенка позволило прийти к выводу, что певице сегодня "не до траура".

Исхудавшая Лорак в образе MARUV ошарашила фанатов

Ани Лорак скопировала образ MARUV (скрин: instagram.com/anilorak/)

"Образ чуть-чуть на MARUV похож";

"Неожиданно увидеть тебя такой!"

"Сегодня прощались с Юлией Началовой. Даже Филипп был. Смотрю, и вы тут вся в черном";

"В помещении в очках. Странно..."

"Каролина, вы похудели очень";

"Остановись! Уже худая..."

Исхудавшая Лорак в образе MARUV ошарашила фанатов

Ани Лорак скопировала образ MARUV (скрин: instagram.com/anilorak/)

К слову, недавно Ани Лорак снова рассмешила сеть странным нарядом. В этот раз исполнительница опубликовала в Instagram фото, где она позирует в достаточно неординарном образе.

Напомним, Ани Лорак на одном из концертов перепела хит Уитни Хьюстон, но это не понравилось пользователям соцсетей - они раскритиковали певицу за бездарность и пошлую попытку превзойти великую певицу.

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