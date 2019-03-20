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Лохматость повысилась: Ани Лорак не перестает удивлять фанов нелепыми нарядами

STYLERПерсоны    20.03.2019 - 14:34
Лохматость повысилась: Ани Лорак не перестает удивлять фанов нелепыми нарядами
Фото: Ани Лорак (instagram.com/anilorak)

Ани Лорак рассмешила сеть странным платьем

Ани Лорак не перестает удивлять фанов странными нарядами. На этот раз исполнительница опубликовала в Instagram фото, где она позирует в достаточно неординарном образе.

"Танцуй, пой, дыши!" - подписала снимок исполнительница. На фото она позирует в серебристом мини-платье, расшитом бахромой с блестками. Певица запечатлена на снимках в танцевальных позах.

 

Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Пользователи отреагировали на опубликованное фото Ани Лорак и принялись спорить между собой: одним платье показалось необычным и весьма привлекательным, у других данный образ вызвал лишь смех.

"Лохматость повысилась", - написал один юзер.

"Меньше выставляй тело напоказ", - посоветовал другой.

"Платье странное", - отметил третий.

Некоторые подмечают, что это очень необычный наряд даже для Ани Лорак.

"Мне не нравится. Ты уже совсем ненатуральная", - обратился к Каролине один юзер.

К слову, певица не впервые попадает под критику фанатов. Ранее она опубликовала фрагмент концерта в рамках тура "Дива" по российским городам, где Ани Лорак одета в шубу, которая неоднократно ассоциировалась у пользователей с "шубой" Чубаки из "Звездных войн".

А еще до этого подписчики разнесли Лорак за то, что артистка пытается выглядеть младше своих лет.

Лохматость повысилась: Ани Лорак не перестает удивлять фанов нелепыми нарядами

Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Напомним, что Ани Лорак рассказала, что думает о хейтерах, которые оставляют комментарии под ее снимками.

Ранее сообщалось о том, что фанаты высмеяли курьезный образ Ани Лорак и назвали ее "дочерью Киркорова".

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