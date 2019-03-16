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Гуцульский пастух: Ани Лорак в нелепом наряде рассмешила сеть

STYLERПерсоны    16.03.2019 - 09:20
Гуцульский пастух: Ани Лорак в нелепом наряде рассмешила сеть
Фото: Ани Лорак (instagram.com/anilorak)

Ани Лорак подверглась критике со стороны фанатов

Ани Лорак, которая ныне живет и гастролирует в РФ, опубликовала видео в Instagram - фрагмент концерта в рамках тура "Дива" по российским городам. Наряд в очередной раз вызвал недоумение у фанов и исполнительницу подняли на смех. 

"Встречаемся сегодня #шоудива#новокузнецк!", - написала под постом исполнительница.

На ролике видно, как Лорак щеголяет в купальнике телесного цвета и лохматой шубе, которая уже неоднократно ассоциировалась у пользователей с "шубой" Чубаки из "Звездных войн":

"Гуцульский пастух";

"Это бред, голая скачет";

"Ужасный наряд";

"Что-то то в ней не так... Раньше приятнее было смотреть";

"Снежный человек";

"Что за образ странный?";

Ранее Ани Лорак рассказала, что думает о хейтерах, которые пишут комментарии под ее снимками, и призналась, что ей всегда интересно узнать мысли ее фанатов.

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