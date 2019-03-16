Гуцульский пастух: Ани Лорак в нелепом наряде рассмешила сеть

Ани Лорак подверглась критике со стороны фанатов
Ани Лорак, которая ныне живет и гастролирует в РФ, опубликовала видео в Instagram - фрагмент концерта в рамках тура "Дива" по российским городам. Наряд в очередной раз вызвал недоумение у фанов и исполнительницу подняли на смех.
"Встречаемся сегодня #шоудива#новокузнецк!", - написала под постом исполнительница.
На ролике видно, как Лорак щеголяет в купальнике телесного цвета и лохматой шубе, которая уже неоднократно ассоциировалась у пользователей с "шубой" Чубаки из "Звездных войн":
"Гуцульский пастух";
"Это бред, голая скачет";
"Ужасный наряд";
"Что-то то в ней не так... Раньше приятнее было смотреть";
"Снежный человек";
"Что за образ странный?";
Ранее Ани Лорак рассказала, что думает о хейтерах, которые пишут комментарии под ее снимками, и призналась, что ей всегда интересно узнать мысли ее фанатов.
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