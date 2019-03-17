ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Ани Лорак раскритиковали за бездарность (видео)

STYLERЖизнь    17.03.2019 - 12:04
Ани Лорак раскритиковали за бездарность (видео)
Фото: instagram.com/anilorak

Ани Лорак перепела хит Уитни Хьюстон, но это не понравилось пользователям соцсетей

Ани Лорак на одном из концертов в России спела песню Уитни Хьюстон "I Will Always Love You". Видео, на котором Каролина исполняет всемирно известный хит, появилось в Instagram-аккаунте артистки.

"Спасибо моей любимой певице Уитни Хьюстон за удивительный талант и прекрасную душу в музыке. Ты со мной. Сегодня было волшебно!" - написала Ани Лорак в подписи к ролику.

Ани Лорак исполняет "I Will Always Love You" (видео: instagram.com/anilorak)

Правда, далеко не всем юзерам и поклонникам украинской певицы, которая перебралась в Российскую Федерацию, понравился вариант саундтрека к фильму "Телохранитель" в ее исполнении.

"Лучше Уитни эту песню не спел никто", - написал один подписчик.

"Вы что, дураки? Кто перепел Уитни Хьюстон? Ненормальные совсем. Сравнили бездарность с великим талантом", - добавил второй.

"До оригинала - как до Китая пешком!" - подметил третий.

Также пользователи советуют Ани Лорак "лучше свои песни петь".

"У меня от "I Will Always Love You" всегда мурашки по коже. Но не сейчас. Пожалуйста, не пойте эту песню. Это не ваше! Лишь позорите шедевр", - отметила поклонница Каролины.

Напомним, что Ани Лорак рассказала, что думает о хейтерах, которые оставляют комментарии под ее снимками.

Ранее сообщалось о том, что фанаты высмеяли курьезный образ Ани Лорак и назвали ее "дочерью Киркорова".

Еще и петь не умеет: Ани Лорак подверглась жесткой критике Новый образ Ани Лорак привел фанатов в бешенство
Новости Украины Ани Лоракшоубиз
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь