Это слишком: новая стрижка Ани Лорак вызвала споры в сети

Фото: Ани Лорак (instagram.com/anilorak)

Ани Лорак обновила прическу

Ани Лорак, которая нередко подвергается критике со стороны фанатов, удивила очередной "выходкой". На этот раз исполнительница опубликовала в соцсети Instagram фото, на котором видно ее обновленную стрижку.

На фотографии, которая появилась в аккаунте Ани Лорак, она позирует вместе с известной британской актрисой Хелен Миррен. Также на фото присутствует Филипп Киркоров.

Фото: (instagram.com/anilorak)

На другом фото исполнительница предстала в компании с бизнесменом Илиасом Кокотосом и композитором Димитрисом Контопулосом.

Фото: (instagram.com/anilorak)

Подписчики быстро отреагировали на опубликованніе снимки и заметили, что у Лорак изменилась стрижка, что вызвало споры в сети. Некоторых заинтересовало кольцо на пальце певицы:

"Слишком убрали длину волос, это не ваше";

"Так, так, так, вижу колечко на безымянном пальчике";

"Лазарева не хватает";

"Длина волос не идет";

Напомним, что Ани Лорак рассказала, что думает о хейтерах, которые оставляют комментарии под ее снимками.

Ранее сообщалось о том, что фанаты высмеяли курьезный образ Ани Лорак и назвали ее "дочерью Киркорова".