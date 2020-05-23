Вес влияет на сон человека: ученые сделали новое заявление об ожирении

Ученые сделали новое заявление о нарушениях сна (Фото: pixabay.com)

Ученые доказали, что ожирение вызывает бессонницу, а не наоборот

Много лет считалось, что отсутствие нормального сна приводит к сбоям в организме и вызывает проблемы с избыточным весом. Однако в новом исследовании ученые доказали, что проблемы со сном вызывает именно ожирение.

Как утверждали ученые во многих опытах и исследованиях, дефицит сна приводит к метаболической дисфункции и повышенному аппетиту. Однако новые опыты на червях исследователей из Университета Пенсильвании и Невады доказали обратное.

Выяснилось, что большие объемы лишнего веса приводят к серьезным нарушениям сна у человека. В свою очередь проблемы со сном приводят к диабету и ожирению.

Основной целью ученых было исследование способности метаболической системы регулировать сон вне влияния мозга и центральной нервной системы. Гипотеза исследователей заключалась в том, что сон выполняет роль хранителя энергии в организме человека. А нарушения сна выводят этом механизм из равновесия.

Как показали опыты, черви не могли нормально спать, когда у них нарушались сигналы между нейронами сна и запасами жира. По гипотезе ученых, человек сталкивается с теми же проблемами и у него нарушается передача сигналов между жировыми клетками и клетками мозга, которые контролируют сон. А это у людей с избыточным весом приводит к бессоннице.

Напомним, ранее мы писали о том, что медики назвали самую опасную позу для сна.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Ирина Мельник