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Вага впливає на сон людини: вчені зробили нову заяву про ожиріння

STYLERЖиття    23.05.2020 - 19:15
Вага впливає на сон людини: вчені зробили нову заяву про ожиріння
Вчені зробили нову заяву про порушення сну (Фото: pixabay.com)

Вчені довели, що ожиріння викликає безсоння, а не навпаки

Багато років вважалося, що відсутність нормального сну призводить до збоїв в організмі та викликає проблеми з надмірною вагою. Проте в новому дослідженні вчені довели, що проблеми зі сном викликає саме ожиріння.

Як стверджували вчені в багатьох дослідженнях, дефіцит сну призводить до метаболічної дисфункції та підвищеного апетиту. Однак нові досліди на хробаках дослідників з Університету Пенсільванії та Невади довели зворотне.

З'ясувалося, що великі обсяги зайвої ваги призводять до серйозних порушень сну у людини. Своєю чергою проблеми зі сном приводять до діабету та ожиріння.

Основною метою вчених було дослідження здатності метаболічної системи регулювати сон поза впливу мозку і центральної нервової системи. Гіпотеза дослідників полягала в тому, що сон виконує роль зберігача енергії в організмі людини. А порушення сну виводять цьому механізм з рівноваги.

Як показали досліди, черв'яки не могли нормально спати, коли у них порушувалися сигнали між нейронами сну і запасами жиру. За гіпотезою вчених, людина стикається з тими ж проблемами й у неї порушується передача сигналів між жировими клітинами та клітинами мозку, які контролюють сон. А це у людей з надмірною вагою призводить до безсоння.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що медики назвали саму небезпечну позу для сну.

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Автор: Ірина Мельник

Теги Новини України здоровьесон
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