Весеннее равноденствие: как узнать свою судьбу в этот день

В день весеннего равноденствия начинается новый астрологический год

Весеннее равноденствие в 2019 году произойдет в ночь на 21 марта. Астрономы зафиксируют это событие в среду, 20 марта, в 23:58 по Киевскому времени. Именно тогда световой день сравняется с ночью во времени и будет увеличиваться вплоть до пятницы, 21 июня, дня летнего солнцестояния.

Издавна в разных культурах приход весны был очень важным событием, которое обросло разными традициями и мистическими ритуалами. Именно весной наши предки отмечали Новый год, устраивали гуляния, приуроченные к прощанию с зимой и встрече весны.

К слову, 20 марта отмечается День астролога. В этот день Солнце переходит в знак Овна и начинает новый астрологический год.

Гадания в День весеннего равноденствия

Этот день считают магическим, когда темные и светлые сущности уравниваются по силе. Именно поэтому раньше на весеннее равноденствие было принято гадать.

Девушки пекли пряники и в каждый клали какой-то предмет. Если вам выпало кольцо, это означает, что скоро Вы выйдете замуж, монетка означала богатство, серьга - к обретению суженого, бусинка - к беременности, а ключ - к получению наследства.

Чтобы узнать имя будущего мужа, нужно на семи листочках бумаги написать семь мужских имен и положить под подушку. Утром, не проронив ни слова, достать одну бумажку - это и будет имя будущего супруга.

Весеннее равноденствие 2019 - гадания и народные приметы (pixabay.com)

Еще один способ узнать свою судьбу: нужно взять пиковый туз, бубновый туз, трефовую десятку, ключ, кольцо (не обручальное), веточку ивы, корку хлеба и кусочек пирога. Все это завернуть в белый платок и положить под подушку. Из того, что приснилось ночью, делали выводы о будущем: пиковый туз - к несчастью, бубновый туз - к богатству, десятка треф - к переезду, пирог - к удаче, хлеб - к успеху в работе, ключ - к карьерному росту, ива - к приятному сюрпризу, кольцо - к свадьбе.

Кроме того, считается, что на равноденствие снятся вещие сны, а если загадать желание - то оно обязательно сбудется.

Народные приметы в день весеннего равноденствия

На весеннее равноденствие существует много примет, которые сохранили наши предки-славяне. Так, если к этому дню птицы вернулись из теплых краев - будет хороший урожай хлеба. При этом прилетевшие с зимовки жаворонки предвещают теплую весну. Высокие облака, быстро плывущие по небу, сулят хорошую погоду.

Считается, что если на весеннее равноденствие ударит мороз - следует ждать еще 40 морозных дней. Если же в этот день насчитать 40 проталинок, весна будет теплой.

Наши предки утверждали, что в день весеннего равноденствия нужно простить все обиды и прогнать из сердца злость - и тогда природа весь год будет милостивой.

Ранее мы сообщали, когда нужно переводить часы на летнее время в этом году.

А также писали о том, сколько выходных будет у украинцев на Пасху в 2019 году.