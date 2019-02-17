Весна победит: синоптики обрадовали украинцев теплым прогнозом

Синоптики дали теплый прогноз погоды по Украине на начало недели

Погода в Украине с 17 по 19 февраля обещает быть особенно теплой – столбики термометров покажут до +13 градусов (17-го февраля в Ивано-Франковской области). Синоптики дали теплый прогноз и для других регионов Украины. Традиционно, на востоке нашей страны будет прохладнее всего. В ближайшие дни осадков не ожидается, будет преобладать солнечная погода с переменной облачностью.

На 17 февраля синоптики дали очень теплый прогноз по Украине: в западных регионах – до +7… +13 градусов тепла днем, на севере – +5… +9 градусов, в южных областях - +7… +12 градусов, а на востоке холоднее всего - +4… +8 градусов. Погода в Киеве в дневное время также будет теплой – столбики термометров покажут +7… +9 градусов тепла. В ночное время по всей Украине столбики термометров будут держаться на уровне -2… +2 градусов. Ожидаются переменная облачность и приятная солнечная погода.

Синоптики дали теплый прогноз по Украине (иллюстративное фото: pixabay.com)

В народе этот день считается одним из самых холодных в феврале - стоят сильные морозы, и идет снег.

Синоптики дали теплый прогноз по Украине на 17 февраля (скриншот: meteo.gov.ua)

Погода в Украине 18 февраля немного изменится: уровень тепла в среднем опустится на 5 градусов. В западных областях уровень тепла будет держаться на отметке +5… +8 градусов, на востоке температура снизится до -1… +4 градусов, в центральных и северных областях от 0 до +7 градусов, на юге до +4… +7 градусов. В Киеве погода порадует теплом – столбики термометров покажут до +4… +6 градусов тепла. В Украине ожидается солнечная погода с переменной облачностью и несильным ветром.

Наши предки заметили, если в этот день мороз, то весна будет "дружной", а лето - сухим и жарким.

Погода в Украине 18 февраля (скриншот: meteo.gov.ua)

На 19 февраля синоптики также дали теплый прогноз погоды. Дневная температура в Украине практически не измениться – на западе до +5… +10 градусов, на востоке -1… +4, в центре +4… +6, на юге +4… +8, а на севере 0… +8. В ночное время суток погода может удивить сильными морозами до -5… -10 градусов, которые ожидаются в центральных, северных и восточных областях. Южнее морозы будут слабее – до -1… -6 градусов.

По народным прогнозам, морозы в этот день обещают бурную весну и сухое жаркое лето. А на сами морозы указывала вода в колодцах: если она поднимается, то следует ждать морозной погоды. Также морозы предвещал северный ветер и кукушка, которая кукует на сухом дереве.

Погода в Украине 19 февраля (скриншот: meteo.gov.ua)

Напомним, что львовский сурок Маруся, которую традиционно будят на Сретение, 15 февраля, дала свой прогноз о том, какая весна ждет украинцев в 2019 году. Весна в этом году будет ранняя и теплая, настоящую весеннюю погоду можно ожидать уже к середине марта, через четыре недели.

Напомним, ранее мы писали о том, что свой прогноз на весну дал харьковский сурок Тимка 2 февраля.

А также рассказывали о том, что экстрасенс рассказала, когда ожидать прихода весны.