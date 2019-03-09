Весна вернулась: синоптики порадовали украинцев теплым прогнозом

Погода в Украине 9 марта (иллюстративное фото: pixabay.com)

Погода в Украине 9 марта будет особенно теплой

Погода в Украине 9 марта принесет украинцам приятный сюрприз: синоптики рассказали, что в большинстве областей будет теплая и солнечная погода с переменной облачностью, ветер будет не сильным. Незначительные осадки ожидаются в восточных и южных регионах нашей страны. Максимальная температура днем достигнет +14…+16 градусов (Крымский полуостров).

Температура в Украине в этот день будет относительно высокой. Рекордное тепло ожидается на Западе Украины, где столбики термометров покажут +11… +14 градусов тепла. Такие же показатели ожидаются в северных и центральных регионах Украины. На востоке будет немного прохладнее - +9… +13 градусов. На юге температура будет максимально теплой и комфортной - +12… +16 градусов.

Погода в Украине 9 марта (скриншот: meteo.gov.ua)

По прогнозам синоптиков, риск выпадения осадков существует только на Востоке и Юге Украины – в Харьковской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Херсонской и Одесской областях. В других областях ожидается преимущественно солнечная погода с переменной облачностью и минимальными рисками выпадения осадков. Ветер 9 марта будет не сильным – до 5-10 м/с.

Погода в Украине 9 марта (иллюстративное фото: pixabay.com)

Согласно народному прогнозу, 9 марта предсказывалась погода на апрель: "Если день по снегу, то и в апреле по снегу, а если по голу, то и в апреле по голу". День 9 марта в народе зовут еще Дмитриевым днем. И по этому дню судили о погоде на праздник Пасхи: "Если Дмитриев день на снегу, то святая (Пасха) по снегу, а Дмитриев по голу, и святая по голу". Если рога луны яркие и крутые — к морозу.

Следует напомнить, что по прогнозам синоптиков, в марте в Украину вернутся страшные морозы до -37 градусов.

Напомним, что синоптик дала прогноз погоды на выходные.

Ранее мы писали, что в Киеве объявлено штормовое предупреждение.