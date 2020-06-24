Ветеран АТО жестко опозорил Шария: Толя - это просто немытая голова

Валерий Ананьев раскритиковал Анатолия Шария (коллаж РБК-Украина)

Валерий Ананьев объяснил, как лучше реагировать на провокации блогера Анатолия Шария

Валерий Ананьев жестко высказался об Анатолии Шарие и прокомментировал драки в Киеве, которые устроили сторонники этого скандального блогера, проживающего в Нидерландах. Ветеран АТО и писатель объяснил, почему не стоит реагировать на подобные провокации кулаками.

Бывший военный ВСУ признался, что у него самого первой эмоцией при просмотре видео, как сторонники Шария в метро толпой били людей, было прибегнуть к насилию. Об этом Ананьев рассказал в видеообращении, опубликованном на его YouTube-канале (внимание - присутствует ненормативная лексика!)

"Первая эмоция при просмотре - оказаться в тот момент там, влететь в толпу, жестоко пи**ить и насадить ср**ами их на флагштоки, которыми они били людей. Но если убрать эмоции, то мы сделали с вами большущую ошибку", - рассказал ветеран.

Ананьев подчеркивает, что Шария просто "не существует в физическом мире".

"Толя - это просто немытая голова в интернете, которая умеет открывать рот. Он ничего не решает и не принимает никаких решений, которые влияют на нас с вами. Толя появляется только, если вы нажимаете кнопку, и так же пропадает. У Толи, как у Пиноккио, есть мечта - стать настоящим мальчиком, а не виртуальным. Он пытается стать частью физического мира при помощи привезенной титушни и обиженных людей, которые его смотрят", - говорит военный.

Ветеран высказался относительно акции сторонников Шария в Киеве и подчеркнул, что подобный "коллективный пи*юн" уместнее было бы попросту проигнорировать. Тогда бы он и не попал в информационное пространство и все бы об этом забыли.

"И Толя бы остался и дальше существовать в измерении нулей и единиц. И из-за наших действий люди увидели, что коллективный пи*юн имеет вес. В ответ на их протест, неизвестно против чего, выходят другие - против них. Полиция арестовывает более 10 человек, а коллективный пи*юн их благодарит. Об этом пишут в сети, это показывают по телевидению. Пи*юн радуется - люди лицом в асфальт. Далее коллективный пи*юн толпой в метро бьет людей. Люди в ответ бьют нескольких из коллективного пи*юна. Видео с этими событиями снова в сети и на телевидении. Теперь Толю и его коллективный пи*юн все обсуждают. Кто-то злится и хочет воткнуть им в ср*ку флагшток. А кто-то понимает, что он теперь не одинок в своей никчемности. Есть и другие такие же, и вместе они могут бить даже ветеранов", - высказался Ананьев.

При этом военный подчеркивает: "Толя - не враг, с которым нужно воевать. Толя - это проблема, которую нужно решить".

"Его имя не должно быть частью нашего дискурса. Он и его коллективный пи*юн - маргиналы, о которых в пристойном обществе вслух не говорят. Потому что это дурной тон, это вульгарность. Толя - это как шутка про го*но на награждении Шевченковской премии. Толя - это вульгарно. А его представителей, которые называют себя журналистами, нужно просто выгонять с любых мероприятий как мусор", - объясняет Ананьев.

Ветеран также обращает внимание, что своих сторонников блогер Шарий привлек именно при помощи эмоций, поэтому реагировать на него эмоционально - все равно что добровольно давать ему в руки оружие.

"Если сломают лицо нескольким фанатам Толи, это не заставит Шария, который трусливо сидит в Нидерландах, удалить свой YouTube-канал и распустить партию. Наоборот, он это использует, и с вашей помощью привлечет на свою сторону еще больше обиженных "инфантилов". И даже если их будут пи**ить постоянно, и коллективный пи*юн будет бояться выйти на улицу на митинги на поддержку Толи, никто им не запретит голосовать за Шария на любых местных выборах", - говорит Ананьев.

В этом контексте ветеран призвал "решать проблему Шария" и уменьшать его аудиторию именно аргументами. Как пример он привел недавнее видео журналиста Сергея Иванова, который наглядно дискредитировал партию Шария, и по его заявлению правоохранители открыли уголовное производство в отношение блогера за отмывание денег.

"Потому что на ваши кулаки Толе в Нидерландах начихать", - резюмировал Ананьев.

Видео: Валерий Ананьев опозорил Анатолия Шария и объяснил, как реагировать на провокации блогера

Ранее мы писали о том, что поклонники Шария после митинга оставили кучу мусора в центре Киева.

Также недавно сообщалось, что Анатолия Шария уличили в обмане и жестко опозорили.

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Автор: Владимир Костырин