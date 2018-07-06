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"Віддав все, що мав": украинцы простились с 22-летним морпехом

STYLERLIFE        06.07.2018 - 14:05
Эдуард Федоров (фото: twitter.com/Shodenik)
Эдуард Федоров (фото: twitter.com/Shodenik)

Украинского бойца, погибшего от пули пророссийского боевика, провели в последний путь

Украинцы простились с бойцом Эдуардом Федоровым, сердце которого остановилось 2 июля.

22-летний наводчик, морпех 36-й отдельной бригады морской пехоты похоронен в родном селе Валява Городищенского района Черкасской области. 

2 июля состоялось прощание с погибшим морпехом Эдуардом Федоровым (фото: facebook.com/andriy.zelinskyy)

Видео: YouTube/5 канал

Напомним, что Эдуард получил тяжелое ранение 27 июня во время боевых действий вблизи села Водяное Ясиноватского района. Пять суток врачи военно-медицинского клинического центра Северного региона в Харькове боролись за жизнь воина, но ранение оказалось несовместимым с жизнью.

Скриншот комментариев (facebook.com/andriy.zelinskyy)

Скриншот комментариев (facebook.com/andriy.zelinskyy)

Эдуард Федоров родился 10 августа 1996 года. Учился в Шевченковском колледже Уманского национального университета садоводства. В армии служил с 31 марта 2016-го. После обучения в УЦ "Десна" был зачислен в состав мариупольского батальона морской пехоты.

Всего месяц назад в своем последнем интервью Эдуард говорил о смерти на войне.

"К потере боевых товарищей никак не можешь привыкнуть. Для меня это тяжелая потеря, ты знаешь человека, ты много времени с ним прошел - и его нет. Тяжело представлять, к этому никто не может привыкнуть", - говорил тогда морпех.

У Героя остались родители, сестра, младший брат и беременная жена - ребята поженились в апреле этого года.

Видео: РБК-Украина

Напомним, недавно в сети рассказали трогательную историю 23-летнего морпеха с передовой.

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Теги: похороны, воин, погибший
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