"Віддав все, що мав": украинцы простились с 22-летним морпехом

Украинского бойца, погибшего от пули пророссийского боевика, провели в последний путь
Украинцы простились с бойцом Эдуардом Федоровым, сердце которого остановилось 2 июля.
22-летний наводчик, морпех 36-й отдельной бригады морской пехоты похоронен в родном селе Валява Городищенского района Черкасской области.
2 июля состоялось прощание с погибшим морпехом Эдуардом Федоровым (фото: facebook.com/andriy.zelinskyy)
Видео: YouTube/5 канал
Напомним, что Эдуард получил тяжелое ранение 27 июня во время боевых действий вблизи села Водяное Ясиноватского района. Пять суток врачи военно-медицинского клинического центра Северного региона в Харькове боролись за жизнь воина, но ранение оказалось несовместимым с жизнью.
Скриншот комментариев (facebook.com/andriy.zelinskyy)
Скриншот комментариев (facebook.com/andriy.zelinskyy)
Эдуард Федоров родился 10 августа 1996 года. Учился в Шевченковском колледже Уманского национального университета садоводства. В армии служил с 31 марта 2016-го. После обучения в УЦ "Десна" был зачислен в состав мариупольского батальона морской пехоты.
Всего месяц назад в своем последнем интервью Эдуард говорил о смерти на войне.
"К потере боевых товарищей никак не можешь привыкнуть. Для меня это тяжелая потеря, ты знаешь человека, ты много времени с ним прошел - и его нет. Тяжело представлять, к этому никто не может привыкнуть", - говорил тогда морпех.
У Героя остались родители, сестра, младший брат и беременная жена - ребята поженились в апреле этого года.
Видео: РБК-Украина
Напомним, недавно в сети рассказали трогательную историю 23-летнего морпеха с передовой.