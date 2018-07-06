"Віддав все, що мав": українці попрощалися з 22-річним морпіхом

Українського бійця, який загинув від кулі проросійського бойовика, провели в останню путь

Українці попрощалися з бійцем Едуардом Федоровим, серце якого зупинилося 2 липня.

22-річний навідник, морпіх 36-ї окремої бригади морської піхоти похований у рідному селі Валява Городищенського району Черкаської області.

2 липня відбулося прощання із загиблим морпіхіом Едуардом Федоровим (фото: facebook.com/andriy.zelinskyy)

Відео: YouTube/5 канал

Нагадаємо, що Едуард отримав важке поранення 27 червня під час бойових дій поблизу села Водяне Ясинуватського району. П'ять діб лікарі військово-медичного клінічного центру Північного регіону в Харкові боролися за життя воїна, але поранення виявилося несумісним з життям.

Скріншот коментарів (facebook.com/andriy.zelinskyy)

Скріншот коментарів (facebook.com/andriy.zelinskyy)

Едуард Федоров народився 10 серпня 1996 року. Навчався у Шевченківському коледжі Уманського національного університету садівництва. В армії служив з 31 березня 2016-го. Після навчання в НЦ "Десна" був зарахований до складу маріупольського батальйону морської піхоти.

Всього місяць тому в своєму останньому інтерв'ю Едуард говорив про смерть на війні.

"До втрати бойових товаришів ніяк не можеш звикнути. Для мене це важка втрата, ти знаєш людину, ти багато часу з ним пройшов - і його немає. Важко уявляти, до цього ніхто не може звикнути", - говорив тоді морпіх.

У Героя залишилися батьки, сестра, молодший брат і вагітна дружина - молодята побралися в квітні цього року.

Відео: РБК-Україна

Нагадаємо, нещодавно у мережі розповіли зворушливу історію 23-річного морпіха з передової.