В Винницкой области из-за удара молнии погибли мужчины

Иллюстративное фото: Молния (pixabay)

На момент трагедии трое жителей Хмельника находились в беседке.

Гроза в Винницкой области приняла трагические обороты – два человека погибло, один находится в реанимации. Как сообщает "ТСН", 28 июля, в субботу, в городе Хмельник молния ударила в беседку, в которой отдыхали трое мужчин. Двое из них погибли на месте, их товарищу повезло – он на время вышел из беседки, а потому выжил.

Известно, что выживший был госпитализирован в реанимационное отделение местной больницы. Дежурный врач отделения сообщил журналистам: "пострадавший находится в состоянии средней тяжести, он в сознании. Сейчас угрозы его жизни нет. Находится под постоянным наблюдением".

Погибшим мужчинам было 25 и 38 лет. Пострадавшему – 37.

Напомним, уже некоторое время по всей территории Украины идут затяжные дожди с грозами. Из-за этого пострадали многие города в разных областях. Например, Хмельницкий практически ушел под воду. Подтопленную Винницу сравнили с итальянским городом на воде – Венецией, в сети были опубликованы фото. Также непогодой накрыло всю территорию оккупированного Крыма, города затоплены во всех частях полуострова.

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