У Вінницькій області із-за удару блискавки загинули чоловіки

Ілюстративне фото: Блискавка (pixabay)

На момент трагедії троє жителів Хмільника перебували в альтанці.

Гроза у Вінницькій області прийняла трагічні обертів – дві людини загинуло, один перебуває в реанімації. Як повідомляє "ТСН", 28 липня, в суботу, в місті Хмільник блискавка вдарила в альтанку, в якій відпочивали троє чоловіків. Двоє з них загинули на місці, їх товаришеві пощастило – він на якийсь час вийшов з альтанки, а тому вижив.

Відомо, що вижив, був госпіталізований в реанімаційне відділення місцевої лікарні. Черговий лікар відділення повідомив журналістам: "потерпілий знаходиться у стані середньої тяжкості, він у свідомості. Зараз загрози його життю немає. Знаходиться під постійним наглядом".

Загиблим чоловікам було 25 та 38 років. Потерпілому – 37.

Нагадаємо, вже деякий час по всій території України йдуть затяжні дощі з грозами. Через це постраждали багато міст у різних областях. Наприклад, Хмельницький практично пішов під воду. Підтоплену Вінницю порівняли з італійським містом на воді – Венецією, у мережі були опубліковані фото. накрило негодою всю територію окупованої Криму, міста затоплені у всіх частинах півострова.

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