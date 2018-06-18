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Украинская Венеция: Винницу затопил сильный ливень (фото)

STYLERLIFE        18.06.2018 - 15:15

В сети появились фото и видео непогоды

В воскресенье, 17 апреля, в Виннице прошел сильный ливень, в результате которого были затоплены большинство улиц. Об этом сообщает "20minut.ua".

По данным издания, за несколько минут улицы города превратились в реки. В некоторых местах уровень воды поднялся до высоты автомобильных дверей.

Также из-за непогоды на припаркованные автомобили падали деревья.

 

Фото: Дерево и машина (facebook.com/Станіслав Нижник-Оскольський)

Видео: Винницу затопило (YouTube/Виталий Демидченко)

"Без лодки в городе не жизнь. Плывем Винница", - с иронией отметил один из местных водителей.

Видео: Дождь (facebook.com/Станіслав Нижник-Оскольський)

Скриншот поста (facebook.com/Станіслав Нижник-Оскольський)

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Теги: погода, Дождь, Винница, ливень
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