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Українська Венеція: Вінницю затопила сильна злива (фото)

STYLERLIFE        18.06.2018 - 15:15

У мережі з'явилися фото і відео негоди

У неділю, 17 квітня, у Вінниці пройшла сильна злива, в результаті якої було затоплено більшість вулиць. Про це повідомляє "20minut.ua".

За даними видання, за кілька хвилин вулиці міста перетворилися на річки. У деяких місцях рівень води піднявся до висоти автомобільних дверей.

Також через негоду на припарковані автомобілі падали дерева.

 

Фото: Дерево і машина (facebook.com/Станіслав Нижник-Оскольський)

Відео: Вінницю затопило (YouTube/Віталій Демидченко)

"Без човна в місті не життя. Пливемо Вінниця", - з іронією зазначив один з місцевих водіїв.

Відео: Дощ (facebook.com/Станіслав Нижник-Оскольський)

Скріншот поста (facebook.com/Станіслав Нижник-Оскольський)

Раніше синоптики розповіли, де чекати дощів.

У понеділок, 18 червня, у Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Волинській, Закарпатській, а також у Вінницькій, Хмельницькій та Житомирській областях прогнозують дощі з грозами, місцями шквальні пориви вітру.

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Теги: погода, Дождь, Винница, ливень
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