Українська Венеція: Вінницю затопила сильна злива (фото)

У мережі з'явилися фото і відео негоди
У неділю, 17 квітня, у Вінниці пройшла сильна злива, в результаті якої було затоплено більшість вулиць. Про це повідомляє "20minut.ua".
За даними видання, за кілька хвилин вулиці міста перетворилися на річки. У деяких місцях рівень води піднявся до висоти автомобільних дверей.
Також через негоду на припарковані автомобілі падали дерева.
Фото: Дерево і машина (facebook.com/Станіслав Нижник-Оскольський)
Відео: Вінницю затопило (YouTube/Віталій Демидченко)
"Без човна в місті не життя. Пливемо Вінниця", - з іронією зазначив один з місцевих водіїв.
Відео: Дощ (facebook.com/Станіслав Нижник-Оскольський)
Скріншот поста (facebook.com/Станіслав Нижник-Оскольський)
Раніше синоптики розповіли, де чекати дощів.
У понеділок, 18 червня, у Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Волинській, Закарпатській, а також у Вінницькій, Хмельницькій та Житомирській областях прогнозують дощі з грозами, місцями шквальні пориви вітру.
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