Можно ли мыть очки, контейнеры и украшения горячей водой: советы от производителей и геммологов

Горячая вода может деформировать пластик, повредить покрытие очков и ослабить клей в кистях для макияжа. Для холодного стекла также опасен резкий перепад температур.

Styler рассказывает, как очищать разные материалы по рекомендациям производителей и профильных специалистов.

Значение имеет не только температура воды, но температура самой вещи. К примеру, холодная стеклянная полка холодильника может треснуть даже от теплой воды. Для других предметов ограничение связано с материалом, покрытием или клееными деталями, поэтому универсальной температуры для очистки изделий нет.

Лакованая деревянная мебель

Перед очисткой лакированного стола или комода проверьте рекомендации по его покрытию. К примеру, производитель мебели Artek советует избегать горячей воды для своих лакированных деревянных поверхностей.

Для ухода компания рекомендует мягкую салфетку, смоченную раствором воды и нейтральным моющим средством. После очищения поверхность нужно вытереть досуха.

Не оставляйте мебель мокрой и не заливайте ее водой.

Холодное оконное стекло

Не пытайтесь отмыть холодное окно слишком горячей водой или кипятком. Производитель стекла Saint-Gobain Glass предостерегает: резкое изменение температуры во время очистки может привести к трещинам.

Используйте мягкую салфетку и подходящее средство для стекла, избегая резкого нагревания поверхности.

Стеклянные полки холодильника

Не стирайте стеклянную полку горячей водой сразу после извлечения из холодильника. Samsung предупреждает, что даже теплая вода на холодном стекле может вызвать трещины из-за резкого изменения температуры.

Оставьте снятую полку при комнатной температуре, чтобы она согрелась. После этого используйте теплую воду, мягкое моющее средство и губку или салфетку, а в конце протрите поверхность досуха.

Пластиковые контейнеры и крышки

Проверяйте температурные ограничения для данного изделия. К примеру, Tupperware рекомендует теплую воду вместо кипятка: слишком горячая вода может деформировать пластик и ухудшить герметичность крышки.

Для обычной мойки используйте теплую воду с моющим средством и мягкую губку. Тщательно смойте остатки и высушите контейнер и крышку перед хранением.

Очки

Бренд очков Warby Parker предостерегает от очистки линз горячей водой: высокая температура может повредить их специальные покрытия.

Промойте очки слегка теплой проточной водой. Нанесите на каждую линзу каплю моющего средства без лосьонных добавок, осторожно распределите пальцами по обе стороны линз и оправе. Смойте средство и протрите очки чистой салфеткой из микрофибры.

Кисти для макияжа

Остатки тонального крема или теней не следует вымывать горячей водой. По объяснению elf Cosmetics, она может повредить ворс и ослабить клей, удерживающий его в кисти.

Смочите ворс чуть теплой водой, держа кисть ворсом вниз. Очистите средством для мытья кистей по инструкции и тщательно смойте пену. Не допускайте попадания воды в место соединения ворса с ручкой.

После очистки осторожно промокните кисть полотенцем и оставьте сушиться горизонтально, чтобы ворс выступал за край поверхности.

Детали пластикового конструктора

Температуру воды для конструктора проверяйте в руководстве конкретного производителя. Например, LEGO рекомендует мыть свои детали вручную в воде не горячее 40 градусов. Сильный нагрев может изменить их форму.

Используйте мягкую губку или салфетку. При необходимости добавьте мягкое моющее средство, затем тщательно смойте его чистой водой.

Электронные компоненты LEGO и чувствительные детали с металлом компания советует протирать салфеткой слегка смоченной водой с мягким моющим средством без ароматизаторов и масел.

Не кладите детали LEGO в стиральную или посудомоечную машину и не сушите их феном или на прямом солнце.

Украшения с жемчугом и опалом

Геммологический институт Америки предупреждает, что сильный нагрев может изменить цвет жемчуга и вызвать трещины. Опалы могут треснуть от высокой температуры или резких перепадов.

После ношения протирайте жемчуг мягкой чистой салфеткой. Для периодической более тщательной очистки GIA допускает теплую мыльную воду. Если жемчуг нанизан на нить, перед надеванием дождитесь ее полного высыхания. Не используйте паровые и ультразвуковые очистители.

Опалы очищайте теплой мыльной водой, но учитывайте тип вставки. Если она состоит из склеенных слоев, продолжительный контакт с водой может ослабить клей. Перед очисткой обратитесь с рекомендациями производителя, особенно если не знаете, как сделано украшение.